रायपुर: छ्त्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी में कार समेत डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी. प्रशासन ने नदी में डूबे कार को ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास किया. करीब 63 घंटे बाद मछुआरों की मदद से कार को ढूंढने में कामयाबी मिली. इसमें एक युवक मृत अवस्था में मिला. जिसकी पहचान राजधानी रायपुर के टिकरापारा निवासी निशांत भंसाली (nishant bhansali raipur ) के रूप में हुई थी. परिजनों ने निशांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में 17 जुलाई को दर्ज करवाई थी. मृतक के परिजनों का शनिवार दुर्ग के अंजोरा चौकी में बयान दर्ज किया गया. सूत्रों की माने तो पुलिस ने कई बिंदुओं पर परिजनों से पूछताछ भी की है. (Statement of Nishant Bhansali raipur family members recorded )

बयान में क्या कुछ दर्ज किया गया: छ्त्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते दिनों उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चलती कार के उफनती शिवनाथ नदी में डूबने (Car submerged in Shivnath river) की खबर मिली. बचाव दल समेत पुलिस के तमाम अफसर शिवनाथ नदी में कार की तलाश में जुट गए. मछुआरों की मदद से 63 घंटे बाद प्रशासन को कामयाबी मिली. दुर्ग पुलिस ने मृतक के परिजनों को बयान के लिए शनिवार को अंजोरा चौकी बुलाया. जहां उनकी पत्नी और बड़े भाई का बयान दर्ज किया गया. पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की. फिलहाल चौकी प्रभारी ने बताया कि निशांत भंसाली की मौत कार में डूबने से हुई है. (Nishant Bhansali of Raipur dies due to drowning)

दुर्ग के शिवनाथ नदी में गिरी कार मिली, एक शव बरामद

मछुआरों के महाजाल से बरामद हुई कार: जिला प्रशासन ने कार को ढूंढने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया. गोताखोरों और रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी. इसके बाद जिला प्रशासन को एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी. कई घंटे की खोजबीन के बाद भी कार का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद प्रशासन को मछुआरों की मदद लेनी पड़ी. मछुआरों ने महाजाल बिछाकर कार का पता लगाया. जिसमें कार चालक मृतक युवक की पहचान रायपुर निवासी निशांत भंसाली के रूप में हुई है. (nishant bhansali raipur )

4 साल पहले हुई थी शादी: अंजोरी चौकी पुलिस के मुताबिक मृतक निशांत के परिजनों को शनिवार बयान के लिए बुलाया गया था. मृतक का विवाह करीब 4 साल पहले हुआ था. मृतक निशांत भंसाली की पत्नी पिछले 4 माह से अपने मायके में थी. मृतक के बड़े भाई ने पूछताछ में बताया कि "निशांत जिस दिन घर से निकला उस दिन आ रहा हूं बोलकर निकला था, लेकिन दोबारा लौटा नहीं. मोबाइल भी बंद आ रहा था. जिसके बाद रायपुर के टिकरापारा थाना में 17 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई." निशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत डूबने से हुई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP (chhattisgarh news)