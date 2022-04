रायपुर: एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सीनियर अधिकारियों के साथ टिकरापारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण (Surprise inspection of Tikrapara police station) किया. इस दौरान एसएसपी ने स्टाफ के कार्यों को देखा. इस दौरान एसएसपी ने पाया कि शिकायत रजिस्टर में शिकायतों का उल्लेख नहीं किया गया है. साथ ही साथ चिकित्सा मुलाहिजा की जानकारी भी दर्ज नहीं की गई. लिहाजा मुंशी के इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश एसएसपी ने दिए (SSP gave instructions to stop the increment of scribe) हैं. साथ ही थाना प्रभारी टिकरापारा को थाने के दस्तावेज रजिस्टर पूर्ण नही किये जाने को लेकर "शो कॉज" नोटिस जारी किया गया है. वहीं थाने के उपनिरीक्षक लालमन साव को शिकायत के शीघ्र समाधान नही किये जाने पर "शो कॉज" नोटिस जारी किया गया.











थाने के स्टाफ को कड़े निर्देश : एसएसपी प्रशांत अग्रवाल (SSP Prashant Agarwal in action) ने समस्त थाना स्टाफ को शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने, अपराध और मर्ग प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं. थाना स्तर पर दर्ज किये जाने वाली फ़ाइल और रजिस्टरों के नियमित रखरखाव को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. थाना क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध लगाने को लेकर भी एसएसपी ने कहा है. वहीं थाने में आने वाले फरियादियों और पीड़ितों के प्रति बेहतर व्यवहार के साथ कार्रवाई करने के लिए भी स्टाफ को एसएसपी ने प्रेरित किया.





औचक निरीक्षण से मची खलबली : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल जैसे ही टिकरापारा थाना पहुंचे वैसे ही शहर के दूसरे थानों में भी खलबली (There was panic in other police stations )मची. इस दौरान टिकरापारा थाने में स्टाफ के कार्यों की समीक्षा हुई. एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के टिकरापारा थाने में निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर (पश्चिम) आकाशराव गिरेपुन्जे, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी, थाना प्रभारी संजीव मिश्रा समेत थाना टिकरापारा के सभी स्टाफ मौजूद थे.