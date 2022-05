रायपुर : अगर धन, वैभव या हर क्षेत्र में सफलता पाने की कामना हो तो शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच कुछ उपायों के जरिए मनोकामना पूर्ण की जा सकती है. इन उपायों के करने से जीवन सब कुछ पाया जा सकता (Saturday remedy will make you rich ) है. ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय इतने ज्यादा रामबाण है कि इनका प्रयोग कभी असफल नहीं होता. आईए जानते हैं शनिवार को कैसे बने धनपति उसके सरल उपाय..





शनिवार के दिन कौन सा करें उपाय : शनिवार के दिन हम सब भगवान शनिदेव प्रसन्न करने के लिए कई जतन करते हैं. लेकिन यदि इसके साथ कुछ उपाय कर लिए जाए तो प्रभु जल्द ही आप पर कृपा बरसा सकते ( Saturday Day Upay) हैं. इन उपायों ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है. हो सकता है आने वाले समय में इन लाखों लोगों में आप भी शामिल हो जाए.तो जानिए इन उपायों के बारे में

1- पहला उपाय : शनिवार के दिन सवा पांच किलो आटा और सवा किलो गुड़ के मिश्रित आटे की रोटियां बनाकर सूर्यास्त के समय दूध देने वाली गाय को (Give flour with jaggery to the cow on Saturday) खिलाएं. अगर संभव हो तो, लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को जरूर करें. ऐसा करने से धन का अभाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है.

2- दूसरा उपाय : सूर्योदय के समय कमलगट्टे की माला से नीचे दिये मंत्र का जप 251 बार करने से सालों पुराने कर्जे से मुक्ति मिल सकती है. जीवन में पैसों की परेशानी दूर हो जाएगी.

मंत्र- ।। ॐ श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः।।





3- तीसरा उपाय : माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आटे से बने 11 दीपक सुबह एवं शाम को लगातार 11 दिन तक (Flour lamps lit on Saturdays)जलाएं. 11वें दिन ग्यारह छोटी कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक सफेद रूमाल, एक सिक्का एवं मेहंदी भेंट करने से धन की आवक तेजी बढ़ने लगेगी.



4- चौथा उपाय : सूर्योदय के समय किसी प्राचीन बरगद (बड़) की जटा में हल्दी की गठान की एक गांठ लगा दें. कुछ दिनों में आपको जीवन में असर दिखने लगेगा. लेकिन ध्यान रखें जब पर्याप्त धन लाभ की प्राप्ति हो जाये तो, उस हल्दी की गठान को छोड़कर घर की तिजोरी में स्थापित कर दें.



5- पांचवां उपाय : शनिवार के दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी मंदिर में लगे पीपल के पेड़ के नीचे आटे से बने 7 दीपक जिसमें सरसों या तिल का तेल डला ((Flour lamps lit on Saturdays)) हो और बत्ती लाल कलावें की हो, जलाकर सुगंधित धुप भी जलाएं. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी.

नोट : ईटीवी भारत ऐसे किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता है. ये सारे उपाय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हैं.इसलिए इनके लिए आप अपने विवेक से काम अवश्य लें.