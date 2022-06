रायपुर : रेलवे समय-समय पर खुद को अपग्रेड करता रहता है.इस बार रेलवे ने ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया (IRCTC made changes in online ticket booking) है. यदि आपने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो समझिए आप टिकट नहीं बुक कर सकेंगे. अब आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की साइट से ऑनलाइन टिकट खरीदने से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरीफिकेशन कराना (Verification required to book train tickets online) होगा. इसके बाद ही आप टिकट बुक कर सकते हैं. बता दें कि यह नियम उनके लिए है जिन्होंने काफी लंबे समय से ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है. हालांकि नियमित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

क्यों बनाया गया यह नियम : दरअसल, कोरोना काल में जब ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था उसके बाद कई लोगों के नंबर और आईडी में बदलाव भी हुआ. ऐसे में जिन लोगों ने लंबे समय से टिकट बुक नहीं किया खासकर उन लोगों को ध्यान में रख कर ये नियम (New rules for booking rail tickets online)आया है. कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बाद और पहले जो अकाउंट निष्क्रिय थे उसे सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है.

जानिए कैसे होगा वेरिफिकेशन : आईआरसीटीसी ने रेल टिकट बुक करने के लिए जो नया तरीका (Rail ticket booking rules) लाया है.इसे आप सभी जान लीजिए.जब आप आइआरसीटीसी पोर्टल (Indian Railway)पर लॉगइन करेंगे तो वेरीफिकेशन विंडो खुलती है.