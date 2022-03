रायपुर : चलती ट्रेन में चढ़ना जानलेवा होता है. फिर भी आएदिन लोग ऐसा करते देखे जा सकते हैं. ट्रेन की गति के कारण यात्री कई बार ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं. ऐसी ही एक घटना बीते दिन रायपुर रेलवे स्टेशन में हुई. इसमें महिला ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हसदेव एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश (Trying to board the Hasdev Express) की. जिस समय महिला ट्रेन में चढ़ रही थी, गाड़ी छूट चुकी थी. ट्रेन की गति तेज होते ही महिला का पैर फिसल गया (woman slipped in platform) और वह नीचे गिरने लगी. महिला जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गिरी, वहां ड्यूटी पर तैनात आरक्षक सीएचपी राव ने उसे वक्त रहते खींच लिया. इससे वह ट्रेन की चपेट में आने से बच गई. आरक्षक की मुस्तैदी के कारण महिला को दोबारा जीवन मिला. रेलवे स्टाफ समेत अन्य लोग आरक्षक की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.

