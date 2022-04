रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है. लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग आदेश को संशोधित करते हुए यह साफ जाहिर कर दिया है कि 24 अप्रैल से स्कूली बच्चों के साथ-साथ अब शिक्षकों का भी अवकाश (Revised order of Chhattisgarh School Education Department) होगा. बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया यह आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा.

पहले के आदेश में संशोधन : बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 20 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में शिक्षकों को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी. जिसके बाद शिक्षक संगठन ने विभाग से चर्चा की. जिसके बाद गुरुवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अवकाश को लेकर अलग से आदेश जारी (Along with children teachers also leave in Chhattisgarh) किया है.जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कहा गया है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान की अवधि में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं स्कूल के प्रशासनिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी