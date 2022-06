रायपुर : शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना गया है. अगर किसी की कुंडली में शनि दोष होता है या शनि खराब होता (Remove Kundli Dosh on Saturday) है तो उन्हें शनिवार का व्रत करने की सलाह दी (Shanivaar vrat katha )जाती है. कहते हैं कि शनिदेव अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल देते हैं.

कुंडली में शनि भारी हो तो क्या करें : अगर किसी की कुंडली में शनिदोष है तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन भूलकर भी कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए. साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहता है तो शनिवार के दिन इन चीजों को खाने से बचना (Diet to remove Shani Dosha) चाहिए. आईए जानते हैं कि शनिवार को क्या नहीं खाना (dont eat meat and liquor on saturday) चाहिए.