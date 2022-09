रायपुर : राजधानी रायपुर में सड़कें अब मौत की सड़कें होने लगी (road accident in raipur ) है. राजधानी के सड़कें इतनी खतरनाक हो गई है कि लगभग हर दिन दो लोगों की मौत राजधानी में सड़क हादसों से हो जाती है. खासकर राजधानी का आउटर क्षेत्र जहां बड़ी गाड़ियां इतनी तेजी से चलती है कि छोटी गाड़ियों में सवार लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलानी पड़ती है. गुरुवार को राजधानी रायपुर में दो सड़क हादसे हुए. राजधानी रायपुर के धरसींवा और डीडी नगर में सड़क हादसे हुए हैं .जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गवां (Three killed in a day in road accident in Raipur ) दी.





जाने कैसे और कहां हुआ हादसा : राजधानी रायपुर के एक्सीडेंट का पहला मामला धरसींवा के सिलतरा चौक इलाके का है.गिरोद गांव के संगवारी ढाबा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो अज्ञात बाइक सवारों को रौंद (raipur roads turn death traps) दिया. टक्कर मारते ही ट्रक सवार मौके से फरार हो गया. वहीं टक्कर से एक की मौत हो गई वहीं एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. एक्सीडेंट का दूसरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है. जहां रिंग रोड नंबर 1 सरोना स्थित जीप शोरूम के सामने एक अज्ञात ऑरेंज कलर की बस ने पैदल जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी. टक्कर मारकर बस के साथ आरोपी मौके से फरार हो गया. वहीं अज्ञात पैदल जा रहे युवक की मौके पर ही मौत हो (road safety in Raipur) गई.





साल 2022 में जनवरी से मई तक राजधानी में हुए सड़क हादसे के आंकड़े



महीना दुर्घटना डेथ घायल जनवरी 168 55 110

फरवरी 168 50 126 मार्च 178 52 116

अप्रैल 185 50 144 मई 178 143 143