रायपुर: दीपावली के दौरान शहर की सभी प्रमुख मार्केट में भीड़भाड़ रहती है. मार्केट में अक्सर जाम की स्थिति निर्मित होती है. इससे राहत दिलाने 20 से 24 अक्टूबर तक शहर के 5 बड़े मार्केट को नो व्हीकल और नो पार्किंग जोन घोषित (master plan regarding traffic before Diwali 2022) किए गए हैं. इसमें गोल बाजार, मालवीय रोड, सदर बाजार, शास्त्री मार्केट और बैजनाथ पारा शामिल है. यहां 4 दिनों तक वाहन ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं पार्किंग पर भी रोक लगा दी गई है. वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान तय किया गया है. Diwali 2022



4 जोन में बंटा शहर: त्यौहार के दौरान शहर में वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसकी वजह से यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होती है. व्यवस्थित यातायात के लिए शहर को ट्रैफिक पुलिस ने चार जोन में बांटा है. सभी जोन में आरक्षक से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारी की तैनाती की जाएगी. बीट अधिकारी, यातायात पेट्रोलिंग, क्रेन पेट्रोलिंग और पॉइंट कर्मचारी सहित 50 50 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. ट्रैफिक जाम की आईटीएमएस के सीसीटीवी कैमरे और गूगल मैप से भी निगरानी की जाएगी. इससे जैसे ही जाम रहेगा, उसकी जानकारी ट्राफिक पुलिस को मिल जाएगी. Raipur Police master plan regarding traffic



यहां कर सकेंगे वाहनों की पार्किंग:



शास्त्री बाजार की और आने वाले सीरत मैदान व शास्त्री बाजार पार्किंग में वाहन रखेंगे.



कालीबाड़ी की ओर से आने वाले गांधी मैदान में गाड़ी खड़ी कर सकेंगे.



बूढ़ेश्वर चौक की ओर से आने वाले सप्रे शाला मैदान और बूढ़ा तालाब गार्डन पार्किंग स्थल में वाहन खड़ी कर सकेंगे.



जय स्तंभ चौक की ओर से आने वाले वाहन जवाहर मार्केट पार्किंग व जयस्तंभ चौक, मल्टीलेवल पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे.



पंडरी कपड़ा मार्केट में आने वाले कपड़ा मार्केट टर्निंग स्थित खाली मैदान, छत्तीसगढ़ हाट के बाजू सड़क के दोनों ओर निर्धारित पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे.



पुरानी बस्ती क्षेत्र के बाजार में आने वाले हिंदी स्कूल मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे.



गंज मंडी और रामसागरपारा के बाजार क्षेत्र से आने वाले गंजमंडी मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें.



अग्रसेन चौक और चौबे कॉलोनी बाजार क्षेत्र से आने वाले अपने वाहन भैंसथान मैदान में खड़ी कर सकेंगे.



अवतीबाई चौक की ओर से आने वाले प्रगति मैदान, जिला अस्पताल के पास निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे





क्या कहते हैं अफसर: रायपुर ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि" त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शहर को चार जोन में बांटा है. मार्केट एरिया में वाहनों के प्रवेश वर्जित हैं. जाम की स्थिति निर्मित होने पर हमारी टीम रोड को डायवर्ट कर देगी. इसके अलावा आईटीएमएस कैमरे से भी निगरानी करेगी. साथ ही गूगल मैप के माध्यम से भी नजर बनाएगी."