रायपुरः रायपुर में शासकीय फिजियोथैरेपी कॉलेज के स्टूडेंट्स (Students of Government Physiotherapy College in Raipur) ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने रायपुर की सड़कों पर प्रदर्शन (Demonstration on the streets of Raipur) किया. चार सूत्रीय मांगो को लेकर रैली निकाली.

रायपुर में फिजियोथैरेपी कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव की कोशिश करने लगे. पुलिस ने सिविल लाइन थाने के पास स्टूडेंट्स को रोक दिया. प्रदर्शनकारियों ने सिविल लाइन थाने के सामने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ प्रदर्शन ( Protest against Health Minister TS Singhdeo) और नारेबाजी शुरू कर दी. फिजियोथैरेपी कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने कहा कि पिछले कई सालों से चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है.

इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया. कुछ स्टूडेंट्स स्वास्थ्य मंत्री की बंगले तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी. उन्हें शाम का समय दिया गया है.

पुलिस कैंप और सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ में एकमात्र फिजियोथैरेपी कॉलेज

छत्तीसगढ़ में एकमात्र फिजियोथैरेपी कॉलेज (only physiotherapy college in Chhattisgarh) का संचालन पिछले 19 सालों से हो रहा है. इसमें प्रदेश भर के 250 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति शासन के द्वारा नहीं किए जाने की वजह से छात्रों आक्रोश और नाराजगी है. मांगों को लेकर फिजियोथैरेपी के स्टूडेंटस रायपुर में पांच दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं.

इन मांगों पर उठाई आवाज

फिजियोथैरेपी कॉलेज के छात्रों की चार सूत्री मांगों में रायपुर फिजियोथैरेपी कॉलेज में छात्रावास की सुविधा (Hostel facility at Raipur Physiotherapy College), इंटर्नशिप छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी, पीजी फिजियोथैरेपिस्ट पाठ्यक्रम का संचालन (Conduct of PG Physiotherapist Course) शुरू करने, फिजियोथैरेपिस्ट कॉलेज में स्वतंत्र ओपीडी का संचालन आदि शामिल रहा.