रायपुर : छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर चाकूबाजी (stabbing on the occasion of Holi) की घटनाएं बढ़ गई हैं. कई बदमाशों ने रंगों का त्योहार खून की होली खेलकर मनाया है. सूत्रों की मानें तो होली वाले दिन ही पूरे शहर में 15 से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुईं. इसी कड़ी में रायपुर के सिविल लाइन थाना (Raipur Civil Line Police Station) इलाके में चाकूबाजी का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. इस घटना में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर बदमाश ने चाकू से कई वार कर दिये. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम

पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. राजेंद्र नगर स्थित सतबहिनी मंदिर के पास रक्सेल गैंग के रोशन मरकाम ने इस वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि रोशन ने पहले आदित्य नाम के लड़के को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई. इसी दौरान रोशन ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया. इस हमले में आदित्य पर कई वार किये गए. चाकूबाजी की घटना (stabbing incident) के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

सिविल लाइन थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि "आरोपी रोशन मरकाम आदतन बदमाश है. उसने आदित्य कुर्रे पर चाकू से कई वार किये. हमले के बाद आदित्य को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है."