रायपुर : होली पर्व को लेकर जीआरपी रेलवे स्टेशन के आसपास सहित ट्रेनों में लगातार अभियान चलाकर चेकिंग (Checking by running a continuous campaign in trains) कर रही है. त्योहार के समय शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी होती है. इसे देखते हुए जीआरपी ने चेकिंग तेज कर दी है. जीआरपी को दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में तस्करी और स्टेशन के आसपास नजर रखने के निर्देश मिले थे. जीआरपी को ने बुधवार को 110 किलोग्राम गांजा के साथ ओडिशा के इंटर स्टेट गांजा तस्कर संतोष डोरा को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके तीन अन्य साथी फरार हो गए. जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

जीआरपी थाना प्रभारी एलएस राजपूत ने बताया कि गिरफ्तार गांजा तस्कर (ganja taskar) पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में महासमुंद के जेल में रह चुका है. ओडिशा का इंटर स्टेट गांजा तस्कर संतोष डोरा 110 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया है. इसके 3 साथी रेलवे स्टेशन के पास से फरार हो गए हैं. उनकी तलाश भी जीआरपी कर रही है. जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर गांजा तस्करी का काम करते थे. आरोपी के कब्जे से 110 किलोग्राम गांजा और एक कार जब्त की गई है. इसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- रायपुर में लव ट्राएंगल में एक्स गर्लफ्रेंड का खूनी बदला, ब्वॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड पर कैंची से किया हमला

जीआरपी के मुताबिक आरोपी उक्त गांजा ओडिशा से कार में भरकर रायपुर लाए हैं. ट्रेन से गांजा को बाहर भेजने और शहर में खपाने की तैयारी में थे. इसी दौरान जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन के पास कार में गांजा लेकर घूम रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से जीआरपी ने कार की डिक्की में रखा 22 पैकेट गांजा जब्त किया है. इसकी कीमत करीब 5 लाख 50 हजार रुपए है. वहीं जब्त की गई कार की कीमत लगभग 8 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है.