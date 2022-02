रायपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायपुर आ रहे हैं. यहां वे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural Mazdoor Nyay Scheme) की पहली किस्त भूमिहारों को देंगे. इसके साथ ही सेवाग्राम आश्रम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की भी स्थापना के लिए भूमिपूजन करेंगे. दोपहर 12 बजे राहुल रायपुर पहुंचेंगे.

रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ (Rajiv Yuva Mitan Club scheme launched in Raipur) राहुल गांधी करेंगे. महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम (Sevagram in Raipur ) और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमिपूजन (Bhumi Pujan of Chhattisgarh Amar Jawan Jyoti) करेंगे.

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी