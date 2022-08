रायपुर : शासकीय डेंटल कॉलेज में बीडीएस फर्स्ट ईयर के 6 छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया (ragging with six students of raipur dental college ) है. बताया जा रहा है कि इंटर्नशिप करने वाले 3 छात्रों ने बीडीएस प्रथम वर्ष के 6 छात्रों के साथ रैगिंग की (ragging incident in raipur) है. मामले की जानकारी होते ही एंटी रैगिंग कमेटी कि जांच के बाद प्राचार्य ने इंटर्नशिप करने वाले 3 छात्रों को डेढ़ महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का नाम निखिल आनंद , अमित खरे और आयुष मालेवार है. निखिल और अमित कॉलेज के हॉस्टल में ही रहकर इंटर्नशिप कर रहे थे. वहीं आयुष इंटर्नशिप करने बाहर से आता (Action on three students of Raipur Dental College) था.



कब छात्रों के साथ हुई रैगिंग : रैगिंग का ये पूरा मामला 6 अगस्त की रात का है. 6 अगस्त की रात करीबन 1:00 बजे हॉस्टल में रह रहे सीनियर्स ने जूनियर्स को कमरों से बाहर बुलाया. बीडीएस कोर्स कर रहे 6 छात्रों ने रैगिंग का विरोध किया , तो सीनियर्स ने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी और हॉस्टल के अंदर जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की. सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को इतना मारा की जूनियर शिकायत करने के लिए भी तैयार नहीं (raipur news) थे.



छात्रों पर क्या हुई कार्रवाई : घटना के कुछ दिन बाद बीडीएस के प्रथम ईयर के छात्रों ने प्राचार्य को इसकी शिकायत (raipur news today) की. प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी से तुरंत मामले की जांच करने के निर्देश दिए. एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट आते ही प्राचार्य ने इंटर्नशिप कर रहे कि 3 छात्रों को डेढ़ महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है वहींं अमित और निखिल को कॉलेज कैंपस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.