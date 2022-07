रायपुर : खरोरा तहसील अंतर्गत ग्राम चिचोली में आईटेक मेटल्ज़ प्राईवेट लिमिटेड की जनसुनवाई शुक्रवार, 15 जुलाई को रखी (Protest to Chicholi ITEC Metals Plant in Kharora)गई. जनसुनवाई के पूर्व ही ग्रामीण प्लांट लगने के खिलाफ खड़े हो गए हैं. प्लांट लगने से प्रदूषण और कृषि सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका के कारण लगातार क्षेत्र में विरोध का माहौल हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओबीसी) के महामंत्री भावेश बघेल (State Congress Committee OBC General Secretary Bhavesh Baghel) ने भी ग्रामीणों के समर्थन में प्लांट का विरोध करने की घोषणा की हैं.

ग्रामीणों का नहीं होने दिया जाएगा शोषण : भावेश बघेल ने बताया कि ''क्षेत्र की जनता की मंशा के विरुद्ध कोई भी प्लांट लगने नहीं दिया जाएगा.पहले भी मेरे द्वारा ग्रामीणों के समर्थन में प्लांट का विरोध किया गया हैं. जिसके कारण मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ (Bhavesh Baghel was attacked in Kharora) था.लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं . निरंतर ग्रामीणों के समर्थन में खड़ा रहूंगा और जनसुनवाई में पहुंच कर ग्रामीणों का पक्ष रखूंगा.''

पहले भी हो चुका है विरोध : गौरतलब है कि भावेश बघेल ने मढ़ी में प्रस्तावित गौरी गणेश इस्पात संयंत्र का भी विरोध व्यापक रूप से किया था.जिसके कारण आज तक उस प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो पायी हैं. मढ़ी प्लांट के विरोध में भावेश बघेल के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं किसान भी पहुंचे थे.



कैसे होगा विरोध : भावेश बघेल ने यह घोषणा की हैं कि वो जनसुनवाई में भी क्षेत्रीय ग्रामीणों तथा किसानों के साथ हजारों की संख्या में पहुचेंगे और प्लांट प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों का शोषण होने से रोका (Protest against not setting up plant in Kharora) जाएगा. कृषि भूमि और ग्रामीणों के स्वास्थ को हाशिए पर रख के प्लांट का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा.