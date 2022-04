रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रमोशन लिस्ट जारी की गई (Promotion of sixteen IPS officers in Chhattisgarh ) है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1990, 1997, 2008 और 2009 बैच के आईपीएस अफसरों को पदोन्नति दी गई है. इसके अलावा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए आईपीएस को प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान मिली है. पदोन्नति प्राप्त करने वाले आईपीएस अधिकारियों में दीपांशु काबरा, राजेश कुमार मिश्रा, पारुल माथुर, प्रशांत कुमार अग्रवाल, डी श्रवण, मिल्ला कुर्रे, कमल लोचन कश्यप, केएन ध्रुव, अमित तुकाराम कामले, प्रखर पांडे, मनीष शर्मा और रविशंकर शामिल हैं. इनके अलावा नीतू कमल, अभिषेक पाठक, अंकित गर्ग और जयदीप सिंह को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है.



दीपांशु काबरा बने ADG : गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1990 बैच के राजेश कुमार मिश्रा को विशेष पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नति दी है. राजेश कुमार मिश्रा अभी राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के संचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वहीं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी के वेतनमान पर पदोन्नति दी (Public Relations Commissioner Dipanshu Kabra became ADG) गई है. जिन अफसरों को पदोन्नति दी गई है. उसमें आधा दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल है. इसमें रायपुर जिले के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का भी नाम शामिल है.