रायपुर : भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए मतपेटी एवं अन्य सामग्री छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली (Presidential election ballot box will reach Raipur) है. सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल इन्हें लेकर आज शाम 07:45 बजे के नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगे.



मतदान पेटी की सुरक्षा कड़ी : राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नई दिल्ली में मतपेटी और मतदान सामग्री (Ballot boxes and polling materials in New Delhi) प्राप्त करने के दौरान आवासीय आयुक्त एवं निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटी और मतदान सामग्री नई दिल्ली एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है।



कैसे पहुंचेगी विधानसभा : रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट (chhattisgarh police force will escort the ballot box) करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग-रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा. इन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक स्ट्रांग-रूम में सुरक्षित रखा जाएगा.