रायपुर :कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ED ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया (Poster of BJP office outside Raipur ED office) है. इसके विरोध में कांग्रेस फिर प्रदर्शन कर रही है. पिछले गुरुवार को भी सोनिया गांधी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था. उस दिन कांग्रेस के हजारों नेता-कार्यकर्ता सुबह से रायपुर के पुजारी पार्क स्थित ED दफ्तर के सामने पहुंच गए. प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने पहुंचे (Youth Congress protest outside Raipur ED office)थे.

ईडी ऑफिस के बाहर बीजेपी दफ्तर का पोस्टर

सीएम ने किया था नेतृत्व : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. अब एक बार फिर ED ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है. युवक कांग्रेस ने रायपुर स्थित ED दफ्तर का घेराव किया. ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यालय का पोस्टर लगाकर जमकर नारेबाजी की.





गांधी परिवार को किया जा रहा परेशान : युवा कांग्रेस के आशीष मोनू अवस्थी ने कहा " केंद्र की भाजपा सरकार और उनका सरकारी तंत्र सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को परेशान करने का काम कर रहा है. भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है. इसलिए बार-बार गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है लेकिन गांधी परिवार डरने वालों में से नही है .उन्होंने इस देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है. जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और ईडी के माध्यम से पूछताछ कर रही है. विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा रायपुर के ही दफ्तर पहुंचकर कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगाया गया है. जिस तरह से ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है. आज हमने ईडी के दफ्तर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तब्दील कर दिया है"