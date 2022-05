रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्यसभा की 2 सीटों पर छत्तीसगढ़ के बाहर राज्य के 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित करने के बाद से ही लोगों की नाराजगी देखी जा रही है. एक ओर सोशल मीडिया पर जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी इसे छत्तीसगढ़िया का अपमान बता रही है. तो वहीं अब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को घेरने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना (Amit Jogi targets Bhupesh Baghel) साधा है.

क्या है अमित जोगी का आरोप : अमित जोगी ने कहा कि " दोनों राज्यसभा सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को थोपना कांग्रेस की "जय हो हाईकमान,भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान" की दूषित सोच का परिणाम (Two MPs will go to Rajya Sabha from Chhattisgarh) है. कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के योग्य कांग्रेसी नेताओं को मौका न देकर उन्हें नीचा दिखाया है और छत्तीसगढ़ का अपमान किया है. अपनी कुर्सी बचाने के लिये दाउ भूपेश बघेल ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान को दिल्ली में बेच दिया. छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को 71 विधायक इसलिए नही दिये कि वो उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों को लाकर छत्तीसगढ़ से सांसद बनाए और तलवे चाटें.''

अमित जोगी ने क्या की है अपील : अमित जोगी ने कहा है कि ''मैं कांग्रेस के सभी विधायकों से विनती करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और मान की खातिर,10 जून को, थोपे गए दोनों बाहरी प्रत्याशियों के लिए वोट न (Rajeev Shukla and Ranjeet Ranjan to go to Rajya Sabha) करें. पहले छत्तीसगढ़ है फिर राजनीति. अगर हम छत्तीसगढ़ का मान नही रख सकते, तो ऐसी राजनीति किस काम की. स्व.अजीत जोगी जी ने अपने तीन वर्ष के अल्प-कार्यकाल में 3 छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा भेजा था. जिनमे कमला मनहर, रामाधार कश्यप और मोतीलाल वोरा थे. लेकिन भूपेश बघेल ने 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों में से एक को भी योग्य न समझा. उनके फर्जी छत्तीसगढ़ियावाद की पोल खोलता है. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अपमान और छत्तीसगढ़वासियों के साथ हुए अन्याय का विरोध करेगी.''