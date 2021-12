रायपुरः छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में राजनीतिक दलों ने अपनी ऊर्जा झोंक दी है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच तोड़-जोड़ की राजनीति चरम पर पहुंच चुका है. दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में जीत दिलाने की दिशा में शीर्ष नेताओं ने अपनी ऊर्जा झोंक दी है.

बीरगांव निकाय चुनाव

छत्तीसगढ़ में दस जिलों के लिए पंद्रह निकायों में चुनाव (Elections in fifteen bodies for ten districts in Chhattisgarh) होने हैं. इसके लिए 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित है. 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा. निकाय चुनाव में सभी पार्टियों की जोर-आजमाइश चल रही है. 18 दिसंबर को प्रचार-प्रसार थम जाएगा.

इसके पहले आज बिरगांव में कांग्रेस बैक-टू-बैक तीन बड़ी सभाएं की. इसमें सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे. वहीं, भाजपा ने भी आज बीरगांव में बड़ी वाहन रैली (Big vehicle rally in Birgaon) का आयोजन किया. सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, बीरगांव महापौर अंबिका यादव रैली में मौजूद रहे.

रिसाली नगर निगम के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र

15 नगरीय निकाय में होना है चुनाव

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है. छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का समय अब नजदीक है. प्रत्याशी मतदाताओं के घर पर दस्तक दे रहे हैं. सभी दल के लोग जा रहे हैं. मुझे बीरगांव आने का अवसर मिला.

इस क्षेत्र में अनेक बार आया हूं. स्नेह, प्यार मुझे इस क्षेत्र में मिला है. मुझे पूरा विश्वास है सत्यनारायण शर्मा ने विधायक के रुप में यहां जितना काम किए हैं, निकाय चुनाव में उसका परिणाम दिखेगा. कांग्रेस को सफलता मिलेगी. कांग्रेस का महापौर बनेंगे.

सतनारायण शर्मा ने जनता की राय जानते हुए यहां टिकट वितरण किया है. बीरगांव में 40 वार्ड हैं. यहां मतदाताओं की संख्या 80000 है. सभी 40 वार्डो में भाजपा, कांग्रेस और जनता कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी खड़े हैं. सभी पार्टी बीरगांव में बेसिक मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही हैं.