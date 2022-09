रायपुर : राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना अंतर्गत एक युवक ओवरब्रिज से कूदकर आत्महत्या की कोशिश कर रहा (Police rescue youth attempting suicide in raipur ) था. लेकिन पुलिस के जवानों ने समय रहते उस युवक की जान बचा ली. गुरुवार की देर रात गुढ़ियारी थाना की पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की नजर ओवर ब्रिज पर पड़ी. वहां पर एक युवक ओवरब्रिज (committing suicide in Gudhiyari Overbridge) से कूदकर अपनी जान देने को तैयार था. जिसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग टीम के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को वहां से सकुशल बाहर निकाला.







रायपुर पुलिस के जवानों ने बचाई जान : गुढ़ियारी थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम (Gudhiyari police station area of ​​Raipur ) के जवान के.मनोज कुमार और रविकांत कोसले सहित पेट्रोलिंग गाड़ी के ड्राइवर ने आत्महत्या कर रहे युवक को बचाया.आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक की उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक युवक पारिवारिक समस्या और तनाव के कारण ओवरब्रिज से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था. जिसे पुलिस पेट्रोलिंग टीम के जवानों ने अपने साहस का परिचय देते हुए उस युवक की जान बचा ली.







गोंदवारा ओव्हर ब्रिज की घटना : गुढ़ियारी थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम के जवानों ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 1:00 बजे पेट्रोलिंग टीम गुढ़ियारी थाना अंतर्गत गोंदवारा ओव्हर ब्रिज के पास से गुजर रही थी.तभी जवानों की नजर ओव्हरब्रिज के ऊपर पड़ी. जवान वहां पहुंचे तो आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक के माता-पिता भी उस जगह पर मौजूद थे. आत्महत्या करने वाले युवक ओव्हरब्रिज से लटक कर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था. जिसे देखकर पुलिस जवानों ने समय रहते उस युवक को बचा लिया.