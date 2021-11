रायपुरः राजधानी के गुढ़ियारी थाना अंतर्गत चाकू से हमला (knife attack) बोल कर मोबाइल फोन की लूट करने वाले एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गुढ़ियारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने और अपनी पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने अपना सिर मुंडवा लिया था, लेकिन आरोपियों की यह तरकीब भी उन्हें पुलिस की नजर से बचा नहीं पाया और अंत में उन्हें दबोच लिया गया.

रायपुर में लूट के अपराधियों को बाजार में घूमाती पुलिस

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला (took out a procession) और उनसे भविष्य में अपराध नहीं करने के नारे भी लगवाए. राजधानी की गुढ़ियारी पुलिस ने बताया कि चाकू से वार कर मोबाईल फोन लूटने वाले (mobile phone robbers) एक नाबालिग सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. बुधवार को पुलिस ने पकड़े गए चार में से तीन आरोपियों का जुलूस (procession of accused) निकाला. शहर में घुमाया ताकि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में डर और दहशत (fear and panic) बना रहे.

कपड़ा कारोबारी से की थी फोन की लूट

गुढ़ियारी पुलिस के मुताबिक प्रार्थी करण साहू ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह लक्ष्मण नगर गुढ़ियारी में रहता है और स्टेशन चौक स्थित एक कपड़ा दुकान में काम करता है. प्रार्थी 15 नवंबर की रात अपने घर जा रहा था. अचानक रामनगर ओव्हर ब्रीज हनुमान मंदिर के पास अक्षय यादव, सौरभ राजपूत, कुलदीप वर्मा और अन्य 1 नाबालिग आरोपी प्रार्थी से मिले और पैसे की मांग शुरू कर दी.

पीड़ित ने पैसा देने से इनकार किया. चारों आरोपियों ने प्रार्थी के उपर चाकू से वार कर दिया और मोबाईल फोन लूट ली. जिस पर थाना खमतराई में धारा 394 के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 1 चाकू भी जब्त किया.