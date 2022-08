रायपुर :30 अगस्त को महिलाओं का खास पर्व तीजा मनाया (Teeja festival preparations in Chhattisgarh) जाएगा. अधिकांश महिलाएं अपने मायके में तीजा का पर्व मनाने के लिए आती हैं. तीजा पर्व को लेकर राजधानी में रौनक बढ़ गई है. तीजा पर्व में महिलाएं कपड़ा और सोने चांदी के आभूषण की खरीदी करते (people shopping in teej festival) हैं. बाजार पूरी तरह से सज गया है. कपड़ा और सराफा के दुकानदारों को भी इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है. बीते 2 सालों तक कोरोना की वजह से सराफा और कपड़े का कारोबार काफी प्रभावित हुआ था. लेकिन इस बार कोरोना का असर देखने को नहीं मिल रहा है. लोग निर्भीक होकर बाजार में खरीदारी करते नजर आ रहे (Raipur bullion market gold silver shine again ) हैं.

छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की तैयारियां

तीज त्यौहार में चमका सराफा बाजार

तीज त्यौहार में चमका सराफा बाजार

तीजा त्यौहार के 10 दिन पहले से ही बाजार में दिख रहा है रौनक : राजधानी में बात अगर सराफा और कपड़े के कारोबार की करें तो रक्षाबंधन के पहले से ही बाजार में रौनक देखने को मिल रही है. वैसे तो तीजा का पर्व अभी आने में 10 दिनों का समय है. लेकिन बाजार में अभी से अच्छी ग्राहकी देखने को मिल रही है. महिलाएं अपनी मनपसंद के गहने और साड़ियों की खरीदी करते नजर आ रहीं हैं. बात अगर महंगाई की करें तो महंगाई का असर सराफा और कपड़े के कारोबार पर नहीं पड़ा है. ऐसा कहा जाता है कि तीजा पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन और बेटियां अपने मायके में आकर इस पर्व को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती हैं.तीजा पर्व को लेकर कपड़ा दुकानदारों में भी उत्साह देखने को मिला. दुकानदार बताते हैं कि "बीते 2 सालों तक कोरोना की वजह से कपड़े का कारोबार काफी हद तक प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बार लोगों में कोरोना को लेकर किसी तरह का डर देखने को नहीं मिल रहा है, और लोग घरों से बाहर निकलकर बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं. अधिकांश महिलाएं 1 हजार रुपए से लेकर 2 हजार रुपये तक मीडियम रेंज की साड़ियां खरीद रहीं हैं. रक्षाबंधन के पहले से ही कपड़ा दुकानों में रौनक बढ़ गई है.तीजा पर्व को लेकर सराफा कारोबारियों का कहना है कि "तीजा पर्व के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है, और इस बार सराफा का कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है. बीते 2 सालों तक कोरोना की वजह से सराफा कारोबार पर भी मार पड़ी थी, लेकिन इस बार सराफा व्यापारियों को अच्छा कारोबार की उम्मीद है. लोग तीजा पर्व में अपनी क्षमता और पसंद के अनुसार सोने और चांदी के जेवर की खरीदी करते हैं. सराफा कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी सराफा का कारोबार अच्छा रहेगा."