रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के लिए सबसे सुरक्षित जगह शहर के ओवर ब्रिज बन गए हैं. बदमाश बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं. बहुत सी लूट की घटनाएं भी ओवर ब्रिज के ऊपर ही घट रही हैं. बावजूद शहर के ज्यादातर ओवरब्रिज में ना तो सीसीटीवी लगे हैं और ना ही पेट्रोलिंग टीम गश्त करती है. जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा (raipur overbridge is the first choice of criminals) है.



अपराधियों के लिए क्यों है मुफीद : शहर में दर्जन भर से अधिक ओवरब्रिज हैं. शाम ढलते ही यहां बदमाशों का जमघट शुरू हो जाता (Overbridge addicts haunt of Raipur) है. शहर के तेलीबांधा, पंडरी, भाठागांव, रेलवे स्टेशन और रायपुरा में शराब दुकान होने की वजह से इन जगहों पर बने ओवरब्रिज में शराबियों की महफिलें सजती हैं. जिसकी वजह से महिलाएं और युवतियां छेड़खानी का शिकार होती है. वहीं स्मार्ट पुलिसिंग का तमगा अपने नाम कर रखी रायपुर पुलिस की गश्ती टीम बमुश्किल एक चक्कर काट कर केवल खानापूर्ति करने में लगी है.

ओवरब्रिज में नशेड़ियों का जमावड़ा

शहर के ज्यादातर ओवरब्रिज में सीसीटीवी नहीं लगे हैं. इसी वजह से बदमाशों का सुरक्षित गढ़ ओवरब्रिज बन गया है. हाल ही में भाठागांव ओवरब्रिज के पास रात करीब 11 बजे एक युवती लूट का शिकार होने से बची है. जिसकी शिकायत युवती ने पुरानी बस्ती थाने में दर्ज कराई है. युवती ने शिकायत की है कि वह शादी समारोह से घर लौट रही थी. उसी दौरान भाठागांव ओवरब्रिज में एक बदमाश उसका पीछा करने लगा. बाइक को उसके सामने टिकाकर पर्स छीनने की कोशिश की. पर्स नहीं देने पर युवक चाकू निकाल रहा था. इसी बीच युवती ने मौका देखकर वहां से भाग गई और लोगों को आवाज दी. जिसके बाद आरोपी फरार हो गया.शहर के कई ओवरब्रिज की स्ट्रीट लाइटें भी बंद रहती (Overbridges of Raipur submerged in darkness) हैं. जिसके चलते बदमाश ओवरब्रिज के ऊपर ही डेरा डाले रहते हैं. पेट्रोलिंग टीम धोखे से यदि पहुँच भी जाते हैं तो बड़ी आसानी से बदमाश फरार हो जाते हैं. स्थानीय लोगों की माने तो देर रात तक ओवरब्रिज के ऊपर बदमाशों का जमघट लगा रहता है. कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं. शिकायत के एक दो दिन तक ही पुलिस गश्त करने आती है. उसके बाद गश्त बंद हो जाता है और दोबारा जमघट शुरू हो जाता है.

पुलिस की दलील : इस संबंध में पुलिस के पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि "कुछ ओवरब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जहां नहीं हैं वहां शुरुआत में कैमरे लगे हुए हैं. हमारी गश्त टीम भी जाती है. गश्ती टीम को और अधिक मुश्तैद होने के निर्देश दिए जाएंगे."