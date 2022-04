रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने पांच नवगठित जिलों में विशेष कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की है. अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का ओएसडी बनाया गया है. (Ankita Sharma OSD of Khairagarh) राजेश कुकरेजा सारंगढ़-बिलाईगढ़, एमआर अहिरे सक्ति जिले के ओएसडी और येदुवेल्ली अक्षय कुमार मोहला मानपुर के नए ओएसडी होंगे. जिन अफसरों को ओएसडी नियुक्त किया गया है. ये सभी अफसर आईपीएस रैंक के हैं. छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने सोमवार को ही 18 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया था. (OSD appointed for newly formed districts of Chhattisgarh )

मिलना कुर्रे बनी रेलवे एसपी: गृह विभाग से पांच आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग आदेश के कुछ समय बाद एक और आदेश जारी हुआ. इस आदेश में डीआईजी अजाक पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी संभाल रही मिलना कुर्रे को रेलवे का एसपी बनाया गया है.



