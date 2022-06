रायपुर: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा इस बार भी ऑनलाइन मोड में कराने के लिए कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार को होगी.बता दें कि दुर्ग विवि की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड पर शुरू हुई है. इसे लेकर माना जा रहा है कि रविवि में भी इसके अनुसार ही परीक्षा (Online examination may be held in Ravi Shankar University)होगी.





रविवि में दो साल ऑनलाइन हुई थी परीक्षा : कोरोना संक्रमण की वजह से दो साल से रविवि की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर चल रही (examination was conducted online for two years in Ravi Shankar University) है. पिछली बार वार्षिक परीक्षा के पेपर भी छात्रों ने घर से लिखकर जमा किए. अब सेमेस्टर के लिए भी यही फार्मूला लागू करने की तैयारी है.अफसरों का कहना है वार्षिक परीक्षा के समय उच्च शिक्षा से जो आदेश जारी हुए थे. उसके अनुसार इस सत्र की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन या ब्लैंडेड मोड में होगी. इसलिए सेमेस्टर के पेपर भी ऑनलाइन मोड (Semester paper also online mode) में करने की तैयारी है.

क्यों लिया जा सकता है फैसला :रविवि समेत राजकीय विवि की वार्षिक परीक्षाएं इस बार ऑनलाइन मोड में हुई. विवि ने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन छात्रों ने यह कहकर विरोध किया था की कोरोना की वजह से कॉलेज बंद थे. इसलिए पढ़ाई नहीं हो पायी. छात्रों की मांग के बाद ऑनलाइन मोड एग्जाम की घोषणा की गई.