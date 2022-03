रायपुर: हिंदू धर्म में सूर्य देव का बड़ा स्थान (Great place of sun god in Hinduism) माना गया है .सारी सृष्टि सूर्यदेव की कृपा से फलती-फूलती है. ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में एक मात्र सूर्य देव ही साक्षात् (lord sun importance in Hinduism ) हैं. सूर्यदेव की कथाओं (stories of sun god) का वर्णन वेद और पुराण में भी है.कई जगह पर सूर्य देव को लेकर हिंदू धर्म में बातें कही और लिखी गई है.सूर्य देव की भार्या का नाम अदिति बताया गया है. वहीं उनके पुत्र शनिदेव और पुत्री छाया है.शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है.लेकिन आज हम अपने लेख में आपको सूर्य देव के नामों के बारे (About the names of the sun god) में बताएंगे. जो पुराणों में लिखे गए हैं.

Surya Dev Pujan Vidhi on Sunday: भगवान सूर्यदेव को करेंगे प्रसन्न, तो होगी मान-सम्मान की प्राप्ति

सूर्यदेव के 108 नाम (one hundred eight names of lord sun)

अरुण- तांबे जैसे रंग वाले

शरण्य- शरण देने वाले

करुणारससिन्धु- जिनके पास करुणा का महासागर हो

असमानबल- असमान बल वाले

आर्तरक्षक- पीड़ा से रक्षा करने वाले

आदित्य- अदिति के पुत्र

आदिभूत- प्रथम जीव

अखिलागमवेदिन- सभी शास्त्रों के ज्ञाता

अच्युत- जिसका कभी अंत ना हो यानी अविनाशी

अखिलज्ञ- सब कुछ का ज्ञान रखने वाले

अनन्त- जिसकी कोई सीमा नहीं है

इना- जिनके पास काफी शक्ति हो

विश्वरूप- सभी रूपों में दिखने वाला

इज्य- परम पूजनीय

इन्द्र- देवताओं के राजा

भानु- जिनके पास अद्भुत तेज हो

इन्दिरामन्दिराप्त- इंद्र निवास का लाभ पाने वाले

वन्दनीय- स्तुति करने योग्य

ईश- ईश्वर

सुप्रसन्न- बहुत उज्ज्वल

सुशील- जिनके पास कोमल हृदय हो

सुवर्चस्- तेजोमय चमक वाले

वसुप्रद- धन दान करने वाले

वसु- देव

वासुदेव- श्री कृष्ण

उज्ज्वल- धधकता हुआ तेज वाला

उग्ररूप-क्रोद्ध में रहने वाले

ऊर्ध्वग- आकार बढ़ाने वाला

विवस्वत्-चमकता हुआ

उद्यत्किरणजाल- रोशनी की कड़ियों के साथ जाल बुनने वाले

हृषीकेश- इंद्रियों के स्वामी

ऊर्जश्वल- पराक्रमी

वीर- न डरने वाला

निर्जर- न बिगड़ने वाला

जय- जीत हासिल करने वाला

ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथी- बिना जांघों वाले सारथी

ऋषिवन्द्य- ऋषियों द्वारा पूजे जाने वाले

रुग्घन्त्र्- रोग के विनाशक

ऋक्षचक्रचर- सितारों के चक्र के अनुरुप चलने वाले

ऋजुस्वभावचित्त- प्रकृति की शुद्धता को पहचान देने वाले

नित्यस्तुत्य- प्रशस्त के लिए तैयार रहने वाला

ऋकारमातृकावर्णरूप- ऋकारा पत्र के आकार वाला

उज्ज्वलतेजस्- धधकते दीप्ति वाले

ऋक्षाधिनाथमित्र- तारों के देवता के मित्र

पुष्कराक्ष- कमल नयन वाले

लुप्तदन्त- जिनके पास दंत नहीं हैं

शान्त- शांत रहने वाले

कान्तिद- सुंदरता के दाता

घन- बुरी चीजों को नाश करने वाले

कनत्कनकभूष- तेजोमय रत्न वाले

खद्योत- आकाश की रोशनी

लूनिताखिलदैत्य- असुरों का नाश करने वाला

सत्यानन्दस्वरूपिण्- परमानंद प्रकृति वाले

अपवर्गप्रद- मुक्ति के दाता

आर्तशरण्य- दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेने वाले

एकाकिन्- त्यागी

भगवत्- दिव्य शक्ति वाले

सृष्टिस्थित्यन्तकारिण्- जगत को दिशा देने वाले, चलाने वाले और अंत करने वाले

गुणात्मन्- गुणों से परिपूर्ण

घृणिभृत्- रोशनी को अधिकार में रखने वाले

बृहत्- बहुत महान

ब्रह्मण्- अनन्त ब्रह्म वाला

ऐश्वर्यद- शक्ति के दाता

शर्व- पीड़ा देने वाला

हरिदश्वा- गहरे पीले रंग के घोड़े के साथ रहने वाले

शौरी- वीरता के साथ रहने वाला

दशदिक्संप्रकाश- दसों दिशाओं में रोशनी देने वाला

भक्तवश्य- भक्तों के लिए चौकस रहने वाला

ओजस्कर- शक्ति के निर्माता

जयिन्- सदा विजयी रहने वाला

जगदानन्दहेतु- विश्व को हमेशा उत्साहित रखने वाले

जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जित- युवा,वृद्धा, बचपन सभी अवस्थाओं से दूर रहने वाले

उच्चस्थान समारूढरथस्थ- बुलंद इरादों के साथ रथ पर चलने वाले

असुरारी- राक्षसों के दुश्मन

कमनीयकर- इच्छाओं को पूर्ण करने वाले

अब्जवल्लभ- अब्जा के दुलारे

अन्तर्बहिः प्रकाश- अंदर और बाहर से चमकने वाले

अचिन्त्य- जिन्हें किसी भी बात की चिंता ना हो

आत्मरूपिण्- आत्मा रूपी

अच्युत- अविनाशी रूप वाले

अमरेश- सदा अमर रहने वाले

परम ज्योतिष्- परम प्रकाश वाले

अहस्कर- दिन की शुरूआत करने वाले

रवि- भभकने वाले

हरि- पाप को हटाने वाले

परमात्मन्- अद्भुत आत्मा वाले

तरुण- हमेशा युवा रहने वाले

वरेण्य- उत्कृष्ट चरित्र वाला

ग्रहाणांपति- ग्रहों के देवता

भास्कर- प्रकाश के जन्म दाता

आदिमध्यान्तरहित- जन्म,मृत्यु और रोग पर विजयी करने वाले

सौख्यप्रद- खुशी देने वाला

सकलजगतांपति- संसार के देवता

सूर्य- शक्तिशाली और तेजस्वी

कवि- ज्ञानपूर्ण

नारायण- पुरुष की दृष्टिकोण वाले

परेश- उच्च देवता

तेजोरूप- आग जैसे रूप वाले

हिरण्यगर्भ्- संसार के लिए सोनायुक्त रहने वाले

सम्पत्कर- सफलता को बनाने वाले

ऐं इष्टार्थद- सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले

अं सुप्रसन्न- सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाले

श्रीमत्- सदा यशस्वी रहने वाले

श्रेयस्- उत्कृष्ट स्वभाव वाले

सौख्यदायिन्- प्रसन्नता के दाता

दीप्तमूर्ती- सदा चमकदार रहने वाले

निखिलागमवेद्य- सभी शास्त्रों के दाता

नित्यानन्द- हमेशा आनंदित रहने वाले