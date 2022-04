रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अजय सोनी का स्थानांतरण उनके मूल विभाग में हो गया (Officer Ajay Soni transferred to the parent department)है. सोनी का मूल विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर है. गौरतलब है कि पूर्व में विधायकों की नाराजगी और शिकायत के बाद अजय सोनी को विभागीय मंत्री प्रेमसाय सिंह के निज सचिव पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में तैनात किया गया था.

बड़ी शिकायत के बाद ट्रांसफर : सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में पदस्थापना के दौरान भी सोनी के खिलाफ कई शिकायतें (Many complaints were received against Ajay Soni) मिली. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 मार्च को आदेश जारी कर उन्हें वर्तमान विभाग से कार्यमुक्त करते हुए उनके मूल विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में कर दिया गया है,

विवादों से है पुराना नाता : सूत्रों के मुताबिक यह ट्रांसफर भी बड़ी शिकायत के बाद ही किया (Transfer also done only after big complaint) गया है. मंत्रालय में रहते हुए भी सोनी के द्वारा शिक्षा विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल करने के साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सैलरी में हस्तक्षेप का मामला सामने आया था. जिसकी शिकायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर उनके मूल विभाग में भेज दिया है.