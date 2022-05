रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है. शातिर चोर अब तक सूने मकानों और दुकानों में धावा बोल रहे थे. लेकिन अब एग्जाम सेंटर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय का है. जहां सीबीएसई 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिलाने गए दर्जन भर छात्रों का मोबाइल और पर्स पार हो गया है. एग्जाम सेंटर निकलने के बाद छात्र परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे (Mobile and purse theft from exam centers) हैं.





कैसे हुई चोरी : दरअसल खमतराई थाना क्षेत्र के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya located at WRS Colony) को सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम का परीक्षा केंद्र बनाया गया है. यहां बोर्ड एग्जाम के छात्र परीक्षा देने पहुंचे हुए थे. स्कूल परिसर के पार्किंग में ही छात्रों ने अपने दो पहिया वाहन खड़े किए थे जब छात्र परीक्षा केंद्र से बाहर निकले और गाड़ियां देखी तो लगभग दर्जनभर गाड़ियों की डिक्की खुली हुई थी वही डिग्गी में रखें मोबाइल और पर्स गायब थे. इसके बाद छात्रों ने स्कूल परिसर में ही जमकर हंगामा मचाया. स्कूल प्रबंधन की समझाइस के बाद छात्र थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे.



कैसे पकड़े जाएंगे चोर : वहीं इस मामले को लेकर रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि 12 वीं बोर्ड का एग्जाम दिलाने गए छात्रों के मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली है. छात्रों की गाड़ियों के डिग्गी खोलकर मोबाइल की चोरी हुई है. फिलहाल चार मोबाइल घूमने की सूचना मिली है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में ( Now the eyes of thieves on the examinees) होंगे.

चोरी की घटनाएं बढ़ी : खमतराई टीआई सोनल ग्वाला (Khamtrai TI Sonal Gwala) ने टेलीफोनिक बात चीत में बताया कि 4 छात्रों के मोबाइल चोरी होने की शिकायत पहले मिली. उसके बाद करीब 8 मोबाइल चोरी होने की शिकायत लेकर कुछ और छात्र थाने आएं हैं. उनकी भी शिकायत लिखी जा रही है.





बीते एक माह में कितनी चोरियां : शहर में हर रोज किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरी के मामले दर्ज हो रहे हैं. बढ़ती चोरी की घटनाओं को शहरवासी खौफजदा हैं. पिछले माह यानी अप्रैल में चोरी की वारदात की बात करें तो 181 चोरियां दर्ज की गई है. इसमें सबसे अधिक चोरियां सुने मकानों व दुकानों में हुई है. यह पहली मर्तबा है कि किसी एग्जाम सेंटर के बाहर इतनी बड़ी चोरी की वारदात सामने आई हो.