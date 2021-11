रायपुरः छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही धीमा पड़ गया था लेकिन बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. भारत को छोड़कर दूसरे देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 'बोत्सवाना' (New variant of corona virus Botswana) अन्य वायरस की तुलना में काफी शक्तिशाली और खतरनाक बताया जा रहा है.

एक अनुमान के मुताबिक दूसरे देश में मिले 'बोत्सवाना' नाम का यह 'वेरिएंट' 15 गुना शक्तिशाली बताया जा रहा है. भारत को भी अब सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. इसे लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसी तरह के दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिले हैं.





सरकार से नहीं कोई भी गॉइडलाइन

दूसरे देशों में मिले कोरोना वायरस के 'नया वेरिएंट बोत्सवाना' को लेकर जब हमने रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला है. नए वेरिएंट के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है, जो काफी खतरनाक और घातक है. ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है.

बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण से कैसे और किस तरह से निपटना चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए? इस बात की सीख स्वास्थ्य विभाग लोगों को दे रहा है. इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन (Follow the rules like use of masks, sanitizers and social distancing) करना भी जरूरी है. खास तौर पर जो मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन (home isolation after corona is infected) में हैं, उन्हें इस निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा.



पहले से भी 15 गुना अधिक शक्तिशाली

कोरोना वायरस बोत्सवाना (corona virus botswana)को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश में बोत्सवाना नाम का वेरिएंट मिला है. जो पहले की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक शक्तिशाली (About 15 times more powerful than before) है. इसको लेकर अमेरिका और यूरोप सतर्क और सावधान होकर सख्ती भी बरत रहा है. नए वेरिएंट आने के बाद अमेरिका जैसे देश से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगा दी गई है. नया वेरिएंट आता है तो उसके लिए वैक्सिन पर भी रिसर्च करना जरूरी होगा. इसके पहले जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था, उस समय विज्ञान और सामाजिक अनुशासन (Science and Social Discipline) से इसकी रोकथाम की गई थी.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के आने से दुनियाभर में खलबली

छत्तीसगढ़ में पिछले 12 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या इस प्रकार रही

तिथि नए संक्रमित एक्टिव मरीज पॉजिटिविटी दर फीसदी में 15 नवंबर 28 255 0.12 16 नवंबर 20 266 0.08% 17 नवंबर 27 258 0.10% 18 नवंबर 26 272 0.10% 19 नवंबर 35 290 0.21 20 नवंबर 24 295 0.11 21 नवंबर 24 295 0.19 22 नवंबर 35 304 0.16