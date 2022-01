रायपुर\बीजापुर: जिले में गुरुवार को नक्सलियों ने खूनी खेल खेलते हुए जिन 3 ग्रामीणों की हत्या की थी. उनमें से दो हार्डकोर नक्सली थे. इस बात का खुलासा बस्तर IG सुंदरराज पी ने किया है. बताया जा रहा है कि कमलु पुनेम और मंगी एक दूसरे से प्रेम करते थे. वे सरेंडर कर नया जीवन जीना चाहते थे. (Naxalites killed lover Naxalite couple in Bijapur )नक्सलियों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने मिलिशिया कमांडर कमलू पुनेम और सदस्य मंगी को जनअदालत लगाकर मौत के घाट उतार दिया.

जनअदालत लगाकर की थी हत्या

गुरुवार को गंगापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एडनार में नक्सलियों ने जनअदालत लगाई थी. इस जन अदालत में कई गांवों के ग्रामीण भी मौजूद थे. नक्सलियों ने कमलू पुनेम और मंगी पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए मौत का फैसला सुनाया और धारदार हथियार से निर्मम हत्या (Murder on suspicion of informer in Bijapur ) कर दी. एक अन्य की भी हत्या की. जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस को भी इस घटना की सूचना मिली कि तीन ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है. लेकिन पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिनकी हत्या की गई वो हार्डकोर नक्सली थे.

नक्सलियों में अविश्वास का माहौल

IG सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सली कैंप में अविश्वास का माहौल बना हुआ है. पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव पापाराव अपने कैड को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं. जिसके कारण वे आपस में ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नक्सल संगठनों पर हमारी नजर है. इस तरह मरने के बजाय वे सरेंडर करें और खुशहाल जिंदगी गुजारें'.