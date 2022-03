रायपुर : 1563 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है यह चैत्र नवरात्रि नल नाम से जानी (Navratri auspicious yoga and effect on zodiac sign) जाएगी. इस नूतन वर्ष के राजा शनि हैं. मंत्री गुरु है. और सषयेश सूर्य दुर्गेश बुध धनेश शनि रसेष मंगल धान्येश शुक्र नीरसेश शनि फलेश बुध होंगे. ऐसी स्थिति ग्रहों का संयोग 22 मार्च 459 ईसवी में यह संयोग बना था. 1563 वर्षों के बाद यह स्थिति निर्मित हो रही है.

आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र के दौरान कौन सी राशियों पर किस तरह के प्रभाव (What kind of effects on which zodiac signs) देखने को मिलेंगे. किन राशि वालों को रहना होगा सतर्क और किसके लिए होगा लाभदायक ?

मेष राशि / आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं मित्रों से लाभ समय पर कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें योजनाबद्ध होकर कार्य करने से लाभ मिलेगा

वृषभ राशि / पराक्रम व पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होंगे मित्रों का सहयोग मिल सकता है. वृषभ राशि के जातक तेजस्विता के साथ कार्य करें मां दुर्गा की उपासना करें

मिथुन राशि/ स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दुर्गा चालीसा दुर्गा सहस्त्रनाम का जाप करें माता के लिए उपवास व्रत रखें लाभ मिलेगा

कर्क राशि / स्वास्थ्य का ध्यान रखें धन संबंधी चिंता रह सकती है कार्य सिद्धि से लाभ मन में उत्साह रहेगा

सिंह राशि/ वाकपटुता से कार्य सिद्ध होंगे धर्म क्षेत्र में लाभ मील । माता दुर्गा की सेवा करें

कन्या राशि/ माता-पिता की सेवा करें दुर्गा सहस्त्रनाम दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ होगा

तुला राशि / शत्रु पक्ष कमजोर होंगे कूटनीति से लाभ धन संबंधी कार्य बनेंगे परिश्रम का लाभ

वृश्चिक राशि पराक्रम और पुरुषार्थ का लाभ धन संबंधी कार्य बनेंगे नए संबंध स्थापित होंगे

धनु राशि/ मातृपक्ष से लाभ मिलेगा माता की भरपूर सेवा करें व्यय पर नियंत्रण रखें

मकर राशि / मकर राशि के जातक सावधानी के साथ कार्य करें कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी जीवनसाथी से सहयोग मिलने की संभावना

कुंभ राशि / व्यक्तित्व का विकास होगा यात्रा आदि से लाभ सक्रियता से लाभ लगातार कार्य करने से रिजल्ट मिलने की संभावना

मीन राशि / मित्रों का सहयोग मिलेगा आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी व्यक्तित्व का विकास होगा दुर्गा चालीसा का वितरण करें दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं