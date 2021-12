आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

महंगाई के खिलाफ आज जयपुर में कांग्रेस की महारैली, राहुल और प्रियंका भी लेंगे भाग

कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज जयपुर में रैली करेगी जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ( Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra ) भी संबोधित करेंगे. रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी जमा बीमा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance program) को संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

इस बार विधानसभा सत्र होगा हंगामेदार, अध्यक्ष चरणदास महंत ने जतायी संभावना

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास बिलासपुर प्रवास पर हैं (Assembly Speaker Dr. Charandas Mahant in Bilaspur). इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार हो (Assembly session likely to be uproar)सकता है.

बड़ा सवाल... ना अच्छे फैकल्टी न ही लैबोरेटरी, कैसे भरे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें ?

छत्तीसगढ़ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का बुरा हाल (Bad condition of Chhattisgarh private engineering colleges) है. छत्तीसगढ़ में कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर कॉलेजों में अच्छे फैकल्टी और लैबोरेटरी नहीं हैं. इस कारण छात्रों का रुझान सरकारी कॉलेजों की तरफ ही ज्यादा है. नतीजा प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली हैं और सरकारी में भर चुकी हैं...

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, कृषि मंत्री चौबे बोले-करेंगे पुनर्विचार

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक (Chhattisgarh Agricultural Produce Market Amendment Bill) को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है. मंजूरी न मिलने के बाद इस मामले पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. इस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे (Chhattisgarh Agriculture Minister Ravindra Choubey) ने पुनर्विचार करने की बात कही है.

कोरबा खदान बंदी पर हाइकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

कोरबा की चोटिया खदान में उत्खनन बंद होने पर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर ब्रेल प्रेस बना जरिया... मैथ-साइंस ही नहीं, रामायण-महाभारत भी पढ़ सकेंगे दृष्टिबाधित दिव्यांग

हाल ही में बिलासपुर के ब्रेल प्रेस (Bilaspur Government Braille Press) ने देशभर के 27 ब्रेल प्रेस को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट ब्रेल प्रेस (Best Braille Press Award) का अवार्ड अपने नाम किया है. ऐसा इस प्रेस ने बीते 3 सालों में 70 लाख की कमाई कर किया था. अभी तक तो यहां पहली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें ही छपती थीं, लेकिन अब धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ भी छप रही हैं. इससे दृष्टिबाधित दिव्यांगों को समाज में समानता का एहसास होगा.

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

बाबा रामदेव ने सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना को बताया साजिश

हरिद्वार में शनिवार को पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन किया गया. इस दौरान बाबा रामदेव सहित कई संत मौजूद रहे. वहीं, मीडिया से बातचीत में बाबा रामदेव में सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये हैं.

CDS बिपिन रावत के निधन पर बोले PM मोदी- भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं

पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिवंगत CDS बिपिन रावत की सेवा को याद किया. उन्होंने कहा कि दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना प्रगति को. भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं.

Farmers Protest: 'विजय दिवस जश्न' के साथ किसानों ने खत्म किया धरना

नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा अन्य मांगें स्वीकर करने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का एलान किया था. प्रदर्शनकारी किसान 'विजय दिवस जश्न' के साथ आज अपने घरों को लौट रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज देशभर में विजय दिवस (Farmers Vijay Diwas celebration) मनाने की घोषणा की है.

बांदीपोरा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या में पाकिस्तानी आतंकी शामिल: आईजीपी

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार (Inspector General of Police vijay kumar) ने शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज बांदीपोरा का दौरा किया. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पुलिस पार्टी पर हुए हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी (Pakistani militant) शामिल है.

पीएम मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन

सरयू नहर परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन बजट आवंटन, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और उपयुक्त निगरानी के अभाव में इसमें देरी हुई और लगभग चार दशकों तक यह जमीन पर नहीं उतर सकी. 318 किलोमीटर लम्बी इस नहर परियोजना पर करीब 9,800 करोड़ रुपये की लागत आई है.

सऊदी अरब ने लगाया तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध, संगठन को बताया, आतंक का द्वार

तब्लीगी जमात को आतंक का द्वार बताते हुए सऊदी अरब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि जुमे के दिन मस्जिद से भी तब्लीगी जमात से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को बताया जाए.

'छवि बचाओ, फोटो छपवाओ' है भाजपा का असली नारा: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत 'साल 2016 से 2019 दौरान आवंटित राशि में करीब 80 प्रतिशत मीडिया प्रचार पर खर्च किए जाने' का उल्लेख करने वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि 'छवि बचाओ, फोटो छपवाओ' ही भाजपा का असली नारा है.

पीएम मोदी पर अखिलेश का पलटवार, अपना दल से गठबंधन पर बोले- अनुप्रिया दिल्ली से इस्तीफा देकर आती हैं तो विचार किया जाएगा

राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला. सरयू नहर परियोजना को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरयू और राप्ती परियोजना का काम सपा में शुरू हुआ था. अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी ने ये बताया कि सपा सरकार में इसका काम शुरू हुआ था तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि उस समय तक कितना काम हुआ था.

Omicron : दिल्ली में ओमिक्रोन का दूसरा केस मिला, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित

दिल्ली में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) का दूसरा मामला सामने आया है. यहां जिम्बाब्वे (Zimbabwe) से आए यात्री की जिनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट (genome sequencing report) ओमिक्रॉन (Omicron) पॉजिटिव आई है. बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रेवर्ल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका (South Africa) भी शामिल है. इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) से 33 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

SPECIAL :

पंजाब चुनाव : कैप्टन अमरिंदर सिंह और संयुक्त दल गठबंधन को लेकर चल रही है बातचीत - हरजीत ग्रेवाल

पंजाब में अगले साल 117 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं. सभी पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं. इसी को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरजीत ग्रेवाल ने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी.

गंगा में विसर्जित हुईं बिपिन रावत की अस्थियां, दोनों बेटियों ने निभाई रीति

देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट (VIP Ghat) पर गंगा में विसर्जित की गईं.

पोखरण रेंज में DRDO और IAF ने SANT मिसाइल और पिनाक ईआर सिस्टम का किया सफल परीक्षण, देखें Video

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने शनिवार को राजस्थान के पोखरण रेंज में कई परीक्षण किये. इसमें स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक (SANT) मिसाइल के अलावा पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, एरिया डिनायल म्यूनिशंस और न्यू इंडीजिनस फ्यूज शामिल हैं.