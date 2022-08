रायपुर: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख व सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत सितंबर में छत्तीसगढ़ दौरे(Mohan Bhagwat will come to Raipur) पर रहेंगे. राजधानी रायपुर में भागवत अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे. यह बैठक राजधानी रायपुर में पहली बार आयोजित हो रही है. इस बैठक में डॉ. मोहन भागवत के साथ संघ परिवार के 37 आनुषांगिक संगठनों के 200 से ज्यादा अखिल भारतीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आगामी कार्ययोजना पर मंथन होगा. यह बैठक 10 से 12 सितंबर तक एयरपोर्ट के सामने स्थित जैनम मानस भवन में होगी.



बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा भी शामिल होंगे. उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी तीन दिन तक रायपुर में रहेंगे. उम्मीद की जा रही है कि सभी पदाधिकारी 9 सितंबर तक रायपुर पहुंच जाएंगे. सभी के रहने की व्यवस्था जैनम मानस में ही होगी. आरएसएस के स्थानीय स्वयंसेवक, जो व्यवस्था में रहेंगे, उनके अलावा किसी और को भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी.

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर RSS की बैठक: आरएसएस (RSS) के पदाधिकारियों के मुताबिक सभी आनुषांगिक संगठनों के प्रमुख सालभर के जो कार्य निर्धारित किए गए थे, उस पर अपनी रिपोर्ट देंगे. बाकी संगठनों से जो अपेक्षाएं थीं, उस पर भी अपनी बात रखेंगे. आरएसएस की यह बैठक (meeting of All India Coordination Committee) हर साल होती है. लेकिन छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. इससे पहले बैठक तेलंगाना और राजस्थान में हुई थी.



नड्‌डा ले सकते हैं भाजपा पदाधिकारियों की बैठक: आरएसएस के पदाधिकारियों के मुताबिक "समन्वय बैठक से पहले अलग अलग विभागों की बैठकें होंगी. इसमें सभी निचले स्तर की रिपोर्ट लेकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे समन्वय बैठक में पेश किया जाएगा. कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ले सकते हैं.