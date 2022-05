रायपुर : मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गयी (MLAs meeting at CM Bhupesh Baghel residence ) है. बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों का विधायक दल से परिचय कराया जाएगा. इसके साथ ही आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पूनिया सहित लगभग सभी विधायक मौजूद हैं.

क्यों हो रही है बैठक : बैठक में दोनों प्रत्याशियों के प्रस्तावक और समर्थक तय किए जाएंगे. खैरागढ़ चुनाव के बाद कांग्रेसी विधायकों की यह पहली बैठक हो रही है. इस बैठक में खैरागढ़ चुनाव में मिली भारी सफलता को लेकर भी चर्चा होगी.प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली-पंजाब के दौरे पर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं. भेंट-मुलाकात के बाद नामांकन के लिए विधायकों के साथ राज्यसभा उम्मीदवार विधानसभा के लिए रवाना (Nomination will be done after introduction of Rajya Sabha candidates) होंगे.

कौन-कौन जा रहे राज्यसभा : बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों के लिए जाने माने पत्रकार राजीव शुक्ला और बिहार की पूर्व सांसद रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया (Rajeev Shukla and former Bihar MP Ranjit Ranjan) है. राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों ही छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा भेजे जाएंगे.

कौन हैं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन : राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. उन्हें पार्टी ने फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. बिहार के सुपौल से लोकसभा सांसद रहीं रंजीत रंजन को पार्टी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेज रही है. रंजीत रंजन 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई थीं. वह मुखर होकर पार्टी की बात सदन में रखती हैं. वह पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी हैं. पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे (Who are Rajeev Shukla and Ranjeet Ranjan) हैं.

दोनों उम्मीदवारों को लेकर उत्साह की कमी : दोनों उम्मीदवार सोमवार शाम रायपुर पहुंचे. उनके स्वागत के लिए चंद गिने चुने लोग ही एयरपोर्ट पर मौजूद रहे. इनमें भी कांग्रेस का कोई भी बड़े पदाधिकारी या नेता एयरपोर्ट पर नजर नहीं आया. इससे कहा जा सकता है कि इन उम्मीदवारों के स्वागत को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है.