गरियाबंद : अल्पसंख्यक आयोग की सेमिनार में प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला, आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा , सदस्य अनिल जैन समेत अल्पसंख्यक वर्ग के वरिष्ठ नागरिक शामिल (Minority seminar organized in Gariaband ) हुए. आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी. तो वहीं इस दौरान अच्छा कार्य करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को सम्मानित भी किया (Minority class citizens were also honored) गया. सेमिनार में आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने शासन की योजनाओं से अल्पसंख्यकों को कैसे लाभ लेना है. इस पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विभागीय योजनाओं की जानकारी दी.

राज्य सरकार के कामों की सराहना : कार्यक्रम में मौजूद राजिम विधायक अमितेश शुक्ला (Rajim MLA Amitesh Shukla) ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों के हितों में बेहतर कार्य करने वाला बताया . अमितेश ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हित में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले काफी परेशानी आती थी. अब महज दस रुपए के स्टांप पेपर में खुद हितग्राही द्वारा किए गए हस्ताक्षर को ही प्रमाण पत्र का दर्जा दिया गया है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ-साथ राज्य सरकार गरीबों के हित में उनके आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सर्वाधिक ध्यान दे रही है. जिससे प्रदेश की गरीब किसान मजदूर खुशहाल हुए हैं .



अल्पसंख्यकों के हितों में हो रहे काम : कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष सदस्य और विधायक ने अल्पसंख्यकों के हित में कई जरूरी कार्य करने के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए हैं . उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने और नई चीजें सीखने के लिए सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है.