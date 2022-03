रायपुर : राजधानी रायपुर में एक बड़ी आगजनी की घटना सामने (Massive fire in Raipur Pandri police station premises ) आई है. पंडरी थाना परिसर में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हुई हैं. आग उन वाहनों में लगी जिनकी जब्ती की (The seized vehicles caught fire) गई थी. आग लगने के कारण धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था. आग बड़ी होने से पहले ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं. जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया.









आग लगने से थाने में मचा हड़कंप: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 10 बजे की है. जहां थाना परिसर में जब्त की गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई. आग की लपटों ने कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया. परिसर में आगजनी की घटना की वजह से थाने में हड़कंप मच (stir in the police station due to the fire) गया. पुलिस जवान के साथ ही स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दमकल की गाड़ी के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका.

रायपुर पंडरी थाना परिसर में भीषण आग

ऑटो-कार समेत कई बाइक जलकर राख: रायपुर सिटी एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि "पंडरी थाना परिसर में जब्त की गई गाड़ियों में आग लगी (The seized vehicles caught fire) थी. दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. आग की चपेट में आने से 4 कार, 4 ऑटो और 16 बाइक जल गई. फिलहाल आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. जांच के बाद ही जानकारी निकलकर सामने आएगी"