रायपुर: मिशन 2023 में फतेह के लिए भाजपा भी जुट गई है. पार्टी का हर नेता व कार्यकर्ता हर बूथ तक जा रहा है. इस दौरान जनता को छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 साल के कार्यकाल, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आए सकारात्मक परिवर्तन व उनके जनोपयोगी कार्य के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. साथ ही पिछले 39 महीनों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में जनता से चर्चा कर उनकी बातें व समस्या जानेंगे. (Booth tour of BJP leaders of Chhattisgarh )

छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में भाजपा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 5 मई को कार्य विस्तारक प्रवास के तहत कुनकुरी के पंडरीपानी फरसबहार मंडल के गजियाडीह शक्तिकेन्द्र व जामटोली बूथ में शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिल्हा के सिरगिट्टी मंडल के बूथ तिफरा व शक्ति केंद्र कालिकानगर में, प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल जांजगीर-चांपा के पाली बूथ में, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय दुर्ग, सासंद अरूण साव बिलासपुर के बोदरी मंडल के ग्राम पिरैया में, विजय बघेल दुर्ग में, संतोष पाण्डेय कवर्धा के सहसपुर-लोहारा बूथ में, प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कुरूद शहर के बूथ में, प्रदेश महामंत्री किरण देव अंबेडकर वार्ड जगदलपुर मंडल, केदार कश्यप भानपुरी मंडल के करनदोला में, भूपेन्द्र सवन्नी बिल्हा के उमरिया बूथ केंद्र में सहित प्रमुख पदाधिकारी, सांसद, विधायक, अपने संसदीय व विधानसभा क्षेत्र में शामिल होंगे. (BJP in preparation for Mission 2023 in Chhattisgarh )

छत्तीसगढ़ भाजपा का मिशन 2023: शक्ति केंद्रों पर भाजपा नेताओं का गुरुवार से ताबड़तोड़ दौरा

रायपुर में भाजपा नेताओं का बूथ दौरा: रायपुर में कार्य विस्तार योजना के तहत पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल सदर बाजार, सांसद सुनील सोनी निमोरा, जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी शंकर नगर, पूर्व विधायक नंदे साहू माना, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बिरगांव जाएंगे.