रायपुर : ज्योतिष शास्त्र अनुसार नाम के पहले अक्षर का हमारे जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है. इसलिए हिंदू धर्म में बच्चे का नाम बेहद सोच-समझकर रखा जाता है. अधिकतर लोगों का नाम उनकी कुंडली के अनुसार होता ( Luck can change the first letter of your name) है. कहते हैं कुंडली पर आधारित रखे गए नाम अधिक प्रभावी होते हैं. आज यहां हम कुछ ऐसे अक्षरों के नाम वाले लोगों के बारे में बात करेंगे जो भाग्य के अमीर माने जाते हैं.

A अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं. ये अपनी जिंदगी राजा के समान जीते (Effect of name letter on horoscope) हैं. इन्हें लाइफ में तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं. करियर में ये काफी नाम कमाते हैं. इनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती. ये कड़ी मेहनत के दम पर लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं.

L अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनकी किस्मत काफी तेज होती (effect of name in astrology ) है. इन्हें हर काम में भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता है. इन लोगों के अंदर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है. ये लोग तेज दिमाग के दम पर लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता पा लेते हैं. ये जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसमें सफलता पाकर ही दम लेते हैं.

N अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो भाग्यशाली माने जाते हैं. इनकी किस्मत काफी तेज होती है. ये जोखिम भरे कार्यों को करने में भी माहिर होते हैं. इनका पास खूब जमीन-जायदाद होती है. ये मेहनती और कर्मशील होते हैं. जीवन में ये बहुत जल्दी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं.