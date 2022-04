IPL में शशांक सिंह ने साबित किया 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया', 3 गेंद में लगाए तीन छक्के

IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेल रहे छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को बुधवार को पहली बार खेलने का मौका मिला. पहले ही मैच में शशांक ने ऐसी पारी खेली कि क्रिकेट के बड़े-बड़े खिलाड़ी उनके फैन हो गए. गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में (Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad match ) शशांक सिंह ने 20वें ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की आखिरी तीन गेंदों में लगातार 3 छक्के लगाए.

बिलासपुर की शादी में दिखी अनोखी झलक, भाई ने बैलगाड़ी से बहन को किया विदा

बिलासपुर में एक शादी ने गुजरे जमाने की यादें ताजा कर दी. यहां एक दुल्हन बैलगाड़ी में विदा (Unique glimpse seen in Bilaspur wedding ) हुई. जिसका सारथी उसका भाई बना.

कांकेर में बीएसएफ जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी

कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा के बीएसएफ कैंप में जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली. जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है.

Chhattisgarh Weather Forecast: रायगढ़ का पारा 45 के पार, इन जिलों में चलेगी लू

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने से गर्मी की तपिश काफी बढ़ गई है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर चला गया है. बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रहा. जबकि रायगढ़ में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया.

भूपेश बघेल के दौरे से पहले 28 IAS बने जिलों के प्रभारी सचिव

4 मई से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर विकास योजनाओं की जानकारी आम लोगों से लेंगे. दौरे पर पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से पहले प्रदेश में 28 IAS अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ के नए जिलों के लिए OSD नियुक्त, अंकिता शर्मा बनी खैरागढ़ की ओएसडी

छत्तीसगढ़ के पांच नए जिलों में OSD की नियुक्ति हुई हैं. इसके अलावा DIG मिलना कुर्रे को रेलवे का एसपी भी बनाया गया हैं.

CG Petrol Diesel Price Today: जानिए छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल डीजल का रेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतें पिछले कुछ दिनों से स्थिर है. (Chhattisgarh Petrol Diesel Price Today) राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट (Raipur Petrol Price) ₹ 111.45 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Raipur Diesel Price today ) ₹ 102.84 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल का रेट (Bilaspur Petrol Price) ₹ 112.15 (0.00) रुपये प्रति लीटर है.

पेट्रोल-डीजल पर केन्द्र की नीति समझ से परे- सीएम भूपेश बघेल

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सीएम भूपेश बघेल (Baghel said on price of petrol diesel ) ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र की नीति समझ नहीं आती. उन्होंने कीमत की वृद्धि के लिए केंद्र की नीति को जिम्मेदार ठहराया.

कोरबा में लेमरू हाथी रिजर्व के कारण कम हुए जनहानि के प्रकरण, हाथी-मानव द्वंद में भी आई कमी

कोरबा में हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व (Lemru Elephant Reserve in Korba ) को सरकार की ओर से स्वीकृति मिली थी. जिसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है. मौजूदा समय में हाथी-मानव द्वंद कम हो गया है.

नवा रायपुर किसान आंदोलन: राकेश टिकैत की बघेल सरकार से मांग,किसानों को मिले उचित मुआवजा

नवा रायपुर किसान आंदोलन तीन जनवरी 2022 से नया रायपुर में जारी है. यहां 27 गांव के किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. किसानों के आंदोलन को समर्थन देने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे. उन्होंने बघेल सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. मांगें नहीं माने जाने की सूरत में आंदोलन को जारी रखने की बात राकेश टिकैत ने कही है.