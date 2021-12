रायपुरः छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या (number of corona infected patients) में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. कोरोना के नए ओमीक्रोन वेरिएंट (New Omicron variants of Corona) का खतरा प्रदेश में लगातार मंडरा रहा है. हालांकि अभी तक नए वेरिएंट से कोई भी संक्रमित मरीज अभी तक सामने नहीं आया है.

प्रदेश में आज 22 हजार 124 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें 38 लोग संक्रमित मिले हैं. वहीं, प्रदेश में आज 1 की मौत कोरोना से हुई है. पॉजिटिविटी दर 0.17% रहा. प्रदेश के 2 जिलों में आज एक भी नागरिक कोरोना संक्रमित नहीं मिला. इनमें बेमेतरा और नारायणपुर का नाम शामिल है.

रायगढ़ और सारंगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत

आधी आबादी को लग चुका है टीका

कोरोना टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है. टीकाकरण के लिए प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं.

प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 86 लाख 93 हजार 101 नागरिकों का कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं. 1 करोड़ 86 लाख 93 हजार 101 को पहला टीका लगाया जा चुका है. राज्य में 95% आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है. पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 02 लाख 73 हजार 372 टीके लगाए जा चुके हैं.