रायपुर : सोमवार का व्रत करते हुए पूरे माह भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा की जाती है. इस दौरान कुछ वर्जित खाद-पदार्थों के अलावा अनुशासित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक माना गया है.शास्त्रानुसार इस माह में इन सावधानियों के साथ ही पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है. जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं.

क्यों है पूजा में वस्त्र जरुरी : यहां हम आपको विशेष तौर से उन वस्त्रों के विषय में बता रहे हैं जो 'सोमवार' व्रत या किसी भी दिन शिव पूजा के दौरान धारण किया जाना चाहिए. साथ ही उन वस्त्रों के विषय में भी बता रहे हैं जिन्हें इस माह में, विशेषकर सोमवार-व्रत के दौरान या किसी भी दिन अगर आप शिवजी की पूजा करते हैं, तो नहीं पहनना (Why is clothes necessary in worship) चाहिए.



शिव पूजा में कौन से रंग के कपड़े शुभ : शिव पूजा में हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा करते हुए काले कपड़े बिल्कुल ना पहनें. कहते हैं भगवान शिव को काला रंग पसंद नहीं है और काले कपड़े से वे क्रोधित हो जाते हैं. इसलिए शिव पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से हमेशा बचें. सावन के महीने में अगर शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसका खास ध्यान रखें. शिव पूजा में सभी सोमवार को लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमनी वस्त्र धारण करें.

कौन से वस्त्र माने गए हैं शुद्ध : स्नान के पश्चात् पहने जाने कपड़े साफ और सूती के होने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन वस्त्रों को शुद्ध माना जाता है. साथ ही ये हल्के और आरामदायक होते हैं. ऐसी मान्यता है कि पूजा में पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होने के लिए ये आवश्यक हैं. मंत्रोच्चार करते हुए पुरुषों को दो से अधिक वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए. यही कारण है कि पुरुषों के लिए पूजा के दौरान धोती पहनने का विधान (which clothes are pure on monday) है.