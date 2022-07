रायपुर : हमारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. हेल्‍दी डाइट को फॉलो करने से लेकर सही एक्‍सरसाइज करने तक, हमारे शरीर को अच्छा महसूस करने के लिए कर्तव्यनिष्ठा से देखभाल की आवश्यकता(way to live a healthy life) है. तनाव से निपटने और लंबा और एक्टिव जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है. यह हमारा शरीर है जो कुछ गलत होने पर हमें नियमित रूप से संकेत भेजता (Know if you are sick by these symptoms) है.

कैसे देता है शरीर संकेत : जैसे दिन के अंत तक लगातार थकान की स्थिति या परेशान पेट या पीठ दर्द, आपका शरीर आपको अपने साथ चल रहे सभी सही और गलत के बारे में संकेत देता है. हम अक्सर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करते (early signs of illness) हैं, लेकिन आप कैसे मापते हैं कि आपका अच्छा स्वास्थ्य कितना अच्छा है? इसके लिए हम कुछ लक्षण आपको बताने जा रहे हैं.जिनसे आप अपने सेहत के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

1-अच्छी नींद आना जरुरी :अच्छी नींद सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि डाइट और एक्‍सरसाइज. अगर आप लगभग 7-8 घंटे नियमित रूप से अच्छी नींद ले रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत (things to stay healthy) है.अच्छी नींद आपके मस्तिष्क के प्रदर्शन, मूड और स्वास्थ्य में सुधार करती है. हालांकि, नियमित रूप से पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद नहीं लेने से कई तरह की बीमारियों और विकारों का खतरा बढ़ जाता है.

2-अच्छी भूख और भोजन :आनंद और संतोष के साथ भोजन करना उत्कृष्ट स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी तरह, नकारात्मक चीजें खाने से हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है. यदि हम मांसाहार लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति में भी हिंसक प्रभाव आता है. लिहाजा भोजन भी स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन पर असर डालता है.

3-नियमित एक्सरसाइज और एक्टिवनेस : फिजिकल एक्टिविटी और एक्‍सरसाइज आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं. कई प्रकार की बीमारियों के होने के जोखिम को कम कर सकते हैं. नियमित रूप से एक्‍सरसारइज करना अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है.

4-अच्छा पाचन और पेट साफ होना :जब आपके पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है. अगर आपको खुद को राहत देने के लिए बार-बार बाथरूम नहीं जाना पड़ता है. यह दर्शाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्‍टम अच्‍छा है. नियमित मल त्याग हेल्थ सही रहता है. यदि आप हर दिन अपना पेट बिना किसी दिक्कत के साफ कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है.