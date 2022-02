रायपुर: ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे (Jyotiraditya Scindia visit to Chhattisgarh). एयरपोर्ट पर भाजपा नेता-कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. सिंधिया ने राहुल गांधी के दो भारत वाले ब्यान पर पलटवार किया (Scindia hits back at Rahul Gandhi in raipur ) है. उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान भारत का कोई नागरिक नहीं दे सकता. मेरा देश भारत है. मेरा देश एक है. मेरा देश एक परिवार है. भाई-भाई की संस्कृति मेरे देश में है. शायद राहुल गांधी का संदर्भ 2014 के पहले के भारत को लेकर है, जहां प्रगति नहीं होती थी. विकास नहीं होता था. भ्रष्टाचार का बोलबाला था.

मोदी जी के पहले दूसरी परिस्थिति थी

सिंधिया ने कहा कि मोदी जी के बाद दूसरा देश दिखा है, जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है. विकास के द्वार खोले गए हैं. अंत्योदय के आधार पर केवल अपना हक नहीं बल्कि विकास के नए आयाम दिए गए हैं.

रायपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर पलटवार

छत्तीसगढ़ भारत का चमकता सितारा: ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे हैं सिंधिया