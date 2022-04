रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल (Joint conference organized in New Delhi) हुए. इस सम्मलेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (Prime Minister Narendra Modi) किया. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी शामिल थे. इस संयुक्त सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अरुणाचंल के सीएम पेमा खांडू हाथ मिलाते हुए

सीएम भूपेश बघेल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी

पीएम मोदी के साथ करेंगे डिनर सीएम भूपेश : बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केजरीवाल एक साथ नजर आए. बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से भी मुलाकात की. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिवादन किया. मुख्यमंत्री सम्मेलन में भाग लेने के बाद शाम 5.30 बजे छत्तीसगढ़ सदन वापस आएंगे. मुख्यमंत्री शाम 7.30 बजे से 8.30 बजे तक आरबीसीसी प्रेसीडेंट स्टेट नई दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद(CM Bhupesh will have dinner with PM Modi) रहेंगे. इसके बाद रात्रि 9 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 बजकर 45 मिनट पर रायपुर लौटेंगे.

नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों का सम्मेलन

छह साल बाद हुआ सम्मेलन : प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी कि यह सम्मेलन छह साल बाद हो रहा है.इससे पहले 2016 में यह सम्मेलन हुआ था. पीएमओ ने कहा कि 2016 से अब तक सरकार ने अधोसंरचना में सुधार और ‘ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट’ के तहत अदालती प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण करने के लिए कई कदम उठाए हैं. सम्मेलन न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है. अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए न्यायमूर्ति रमन के प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है.