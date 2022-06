रायपुर : राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ के दलों के बीच भी सियासी गर्मी देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू का साथ देने का संकेत दिया है. अमित जोगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से द्रोपदी मुर्मू के पक्ष में पोस्ट किया (Janata Congress Chhattisgarh supported Draupadi Murmu) है. अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ''द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने पर हार्दिक बधाई.पार्षद से लेकर राज्यपाल तक जनसेवक के रूप में उनकी समाजसेवा का लंबा सफर प्रेरणा से भरा है. देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार एक आदिवासी के आसीन होने से देश और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ेगा.''

पिता का भी किया जिक्र : अमित जोगी ने कहा ''उनके दिवंगत पिता अजीत जोगी जी द्राेपदी मुर्मू का बेहद सम्मान करते थे.'' अमित जाेगी ने प्रदेश के सभी विधायकों से भी आदिवासी सम्मान के नाम पर मुर्मू को वोट देने का आग्रह किया है.

समझिए प्रदेश में वोटों का गणित : छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 विधायक हैं. वहीं लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 05 सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे.बात यदि विधानसभा की करें तो यहां कांग्रेस के 71 विधायक हैं. राज्यसभा में कांग्रेस के दो और लोकसभा में एक सदस्य हैं. कुल मिलाकर 74 मत कांग्रेस के हैं. वहीं बीजेपी के 14 और लोकसभा में 10 सांसद हैं. इसके अलावा जनता कांग्रेस के 3 और बीएसपी के 2 विधायक प्रदेश में हैं.



कब है राष्ट्रपति का चुनाव : देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 29 जून तक नामांकन होना है. 18 जुलाई को संसद के साथ राज्य की विधानसभाओं में एक साथ राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा. मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होगी.



कौन-कौन है उम्मीद्वार : केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू (Draupadi Murmu former governor of Jharkhand) को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं कांग्रेस सहित मुख्य विपक्षी दलों ने बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Former Union Minister Yashwant Sinha) को संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया है.