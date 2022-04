भाटापारा : IPL के मुकाबले शुरू होने के बाद एक बार फिर शहर में सटोरिए सक्रिय हो गए हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने IPL मैच के दौरान सट्टा खिला रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों मोबाइल फोन की मदद से IPL मैच पर सट्टा लगा रहे थे. पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर आरोपी संतोष लिलवानी उर्फ संतू को गिरफ्तार किया. जिसके मोबाइल को चेक करने पर सटोरिया के व्हाट्सएप में मैच में सटटा लगाने के संबध में बुकी के साथ चैटिंग मिली है. साथ ही फोन में बातचीत होना पाया गया है. आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन समेत नकदी 15 हजार रुपए जब्त किए (Betting along with cash seized in Bhatapara) हैं.

भाटापारा में आईपीएल के सट्टेबाज गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई में भी पकड़ाया सटोरिया : वहीं पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए राजकुमार चन्दवानी को गिरफ्तार किया (Rajkumar Chandwani arrested) है. जो अपने फोन में लोगों की आईडी बनाकर मैच में दाव लगवा रहा था. राजकुमार चंदवानी के मोबाइल को चेक करने पर आईडी सीएक्स 180 नाम से आईडी मिली. जिसमे पैसे का हार-जीत का दाव लगाकर क्रिकेट सटटा खिलाया जा रहा था. आईडी में टेलीफोनिक बातचीत, वाट्सअप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है. राजकुमार की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नकदी रकम 12000 रुपये मिले. जिसे क्रिकेट सटटा से जीतना बताया गया.