भाटापारा : पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार (Rahul agrawal arrested in bhatapara ) किया है. सटोरिए का नाम राहुल अग्रवाल है. जिसके पास से पुलिस को एक आईडी पिच 777 मिली है. महासती वार्ड में राहुल अग्रवाल अपने घर के सामने बैठकर डेल्ही कैपिटल एवं लखनउ सुपर जायंट मैच के दौरान सट्टा खिला रहा था. आरोपी को पकड़ने पर उसके मोबाइल से सट्टा खिलाने के सबूत मिले हैं. सटोरिए की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नकदी रकम 20,000 रुपये मिले. जिसे क्रिकेट सटटा से जीतना बताया (Betting along with cash seized in Bhatapara) गया.

भाटापारा में पुराना क्रिकेट सटोरिया चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस ने खंगाली हिस्ट्री : आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस अब राहुल के मोबाइल फोन का डाटा खंगाल (IPL bookie arrested in Bhatapara )रही है. जिसमे शहर के अन्य लोगों के इस कारोबार में जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने राहुल का अकाउंट सीज करने और जिस-जिस अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन किया है. उस अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.इसके साथ ही जो बड़े खाईवाल हैं. उन पर भी नजर रखी गई है. पुलिस उनके खाते को खंगाल जा रही है. आरोपी को धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.