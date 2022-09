रायपुर : सोमवार से इंडेन गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (indane gas server down in raipur)है. जिसके कारण उपभोक्ताओं को घर पहुंच सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा . ऐसे में उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी में जाकर रसीद कटवाने के बाद गैस सिलेंडर मिल रहा है. वहीं गैस एजेंसी के संचालक बताते हैं कि ''सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के कारण उपभोक्ताओं को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा उसके बाद ऑनलाइन गैस रिफिल बुक हो सकेंगे और उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर घर पर मिल (online gas booking customer upset in raipur ) सकेगा.''

रायपुर में इंडेन का सर्वर डाउन

ऑनलाइन बुकिंग में आई खराबी : हमने ऐसे ही कुछ उपभोक्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि "पिछले कई सालों से इंडेन गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं . लेकिन पहली बार ऑनलाइन इंडेन गैस सिलेंडर की बुकिंग में इस तरह की समस्या पहली बार देखने को मिली है . सोमवार से उपभोक्ता गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए संबंधित नंबर पर कॉल कर रहे हैं. लेकिन गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग नहीं हो पा रही है. ऐसे में उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. तब जाकर उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है. वहीं इसे लेकर उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर एजेंसी के संचालक से बात की तो उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद इस सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को मिल (indane gas online customer ) सकेगा."

सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण परेशानी : गैस एजेंसी के संचालक अपडेटिंग का कार्य जल्द होने का दावा कर रहे हैं.ऑनलाइन इंडेन गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर हमने इंडेन गैस के संचालक कमल कांत टंडन से बात की तो उन्होंने बताया "सोमवार से ऑनलाइन इंडेन गैस सिलेंडर की बुकिंग के सॉफ्टवेयर का अपडेटिंग का काम किया जा रहा है. जैसे ही अपडेटिंग का कार्य पूरा होगा. उसके बाद इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा. लेकिन अभी तक उक्त सॉफ्टवेयर के अपडेट का काम पूरा नहीं हो पाया. जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.''