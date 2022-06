रायपुर : सामान्य तौर पर शयन करने की दिशा को बहुत ही साधारण तौर पर लिया जाता है. वास्तु शास्त्र में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. अच्छी दिशा में सोने पर व्यक्ति को प्रगति उन्नति विकास आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती (in which direction do you sleep with your head) है. ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं. वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक परिश्रम करके भी कई लोग गलत शयन की दिशा का चयन करके अवनति की ओर चले जाते हैं. गलत दिशा का चयन करने पर बड़े-बड़े घातक रोग बड़ी बीमारियां मामले मुकदमें विवाद और कोर्ट कचहरी जैसी चीजें शुरू हो जाती है. इसलिए भवन निर्माण में शयन कक्ष की दिशा का निर्धारण बहुत नीतिपूर्वक करना चाहिए.

घर पर किस दिशा में हो शयन कक्ष

ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा का कहना है कि ''विद्यार्थी वर्ग जो मेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, सीए, आईएएस, आईपीएस आईआरएस बड़े लक्ष्यों को लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं. उन्हें बचपन से ही पूर्व दिशा में सिर रखकर और पश्चिम की ओर पैर रखकर सोना (benefits of sleeping in east direction) चाहिए. पूर्व की दिशा ज्ञान के ठहराव गहरी याददाश्त और लंबे समय तक अध्ययन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है. सभी तरह के विद्यार्थी प्रोफेसर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, फिजियोथैरेपिस्ट ज्योतिषी जनों को निश्चित तौर पर पूर्व की ओर सिर को रखकर शयन करने से अनंत गुना लाभ मिलता है.''

दक्षिण दिशा में कौन रखें सिर : इस दिशा में शयन करने से जातक की ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहता (benefits of sleeping in south direction) है. कभी थकान महसूस नहीं होती और ज्ञान के प्रति भूख सदा बनी रहती है. ऐसे जातक जिन्हें अधिक धन कमाना हो जो घर के मुख्य कमाने वाले हो और जिनके ऊपर सारा परिवार निर्भर करता (Hanuman abode in the south direction) है. ऐसे जातकों को दक्षिण दिशा में सिर रखकर शयन करना चाहिए. इस दिशा में दीपक आदि जलाकर भी शयन किया जा सकता है. दक्षिण की दिशा मंगल प्रधान मानी जाती है. यहां पर जातक को अधिक साहसी अधिक कर्मठ और अधिक आत्म विश्वासी होना पड़ता है.





दक्षिण की दिशा का लाभ : दक्षिण दिशा में सर रखकर शयन करने से पृथ्वी का चुंबकत्व शरीर के अनुकूल हो जाता है. शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. इससे व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ आयु को प्राप्त करता है. आयुष्य को धारण कर जातक अधिक कार्य क्षमता से बड़े-बड़े कार्य संपन्न कर लेता है. दक्षिण की दिशा श्री हनुमान जी की मानी जाती है. ऐसे जातकों को हनुमान जी की पूजा साधना आराधना सुंदरकांड बजरंग बाण हनुमान चालीसा का जाप नियमित रूप से करना (Chanting of Hanuman text in the south direction) चाहिए. इससे जातक को सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है और वह अनंत उत्साह के साथ कार्य करता रहता है.



उत्तर दिशा में क्या ना करें : ऐसे जातक जिन्हें अपने कार्य के सिलसिले में लंबे-लंबे दौरे करने पड़ते हो. उन्हें पश्चिम की ओर सिर रखकर और पूर्व की ओर पैर रखकर शयन करना चाहिए. इस दिशा में भी पृथ्वी की तरंगे और ऊर्जा जातक के अनुकूल कार्य करती हैं और जातक अनंत ऊर्जा के साथ अपने कार्यों का निष्पादन कर पाता है. भूलकर भी उत्तर दिशा में चेहरा और दक्षिण में पैर रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए. प्रायः मृतक जनों को इस ढंग से रखा जाता है कि उनका सिर उत्तर में रहता है और पैर दक्षिण दिशा में रहता है.





गलत दिशा में सोने का नुकसान : शयन करना एक बहुत ही जागृत घटना है सोने से शरीर को आराम मिलता है. नस नाड़ियों को बल मिलता है और थकावट दूर होती है. व्यक्ति पुनः उठकर उत्साह के साथ अपने दिनचर्या के कामों पर लग जाता(Disadvantages of sleeping in the wrong direction) है. अगर यदि हम गलत दिशा में सोएंगे तो हमारी दिनचर्या खंडित रहेगी. वहां ऊर्जा का सर्वदा अभाव रहेगा. खिन्नता तनाव दबाव कुंठा की स्थिति हर समय बनी रहेगी. जिससे व्यक्ति का विकास पूरी तरह रुक जाता है. अतः हमें बहुत सोच समझ कर योजनाबद्ध ढंग से वास्तु का लाभ लेते हुए दिशा के अनुसार शयन का लाभ लेना चाहिए. अनुकूल वास्तु व्यक्ति को अपरिमित ऊंचाइयों और न्याय प्रदान करते हैं ग्रह दिशा ज्योतिषी एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं.